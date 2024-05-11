Легкі піжами, в'язані чепчики та прозорі тканини: що буде в тренді влітку 2024 (фото)
До літа залишилося рівно три тижні, а це значить, що вже пора перебрати свій гардероб. Однак щоб полегшити собі вибір літнього гардероба, найкраще ознайомитися з головними трендами літа 2024.
Кожного сезону тренди змінюються, з’являються нові тенденції, модні фішки, яскраві принти тощо. Що буде в тренді влітку 2024, розповіла персональна стилістка Іванна Булкат.
1. Принт тай-дай
За словами стилістки, у тренді літа 2024 будуть принти тай-дай — це так званий абстрактний принт, який нагадує плями, розводи та фарбу, яка розтеклася. У 2000 році він уже був на піку, але, як ми знаємо, мода циклічна, і все повертається. Іванна Булкат зазначає, що найцікавіший вигляд у такому принті влітку 2024 матимуть саме сукні та спідниці.
2. Плетені та солом'яні сумки різних форм
Соломʼяні сумки вже не перший літній сезон із нами, а от плетені тільки зʼявляються на горизонтах, зазначає стилістка. Такі моделі дуже зручні, місткі та мають цікавий свіжий вигляд. Іванна Булкат говорить, що вони ідеально доповнюють літні образи на пляжі та в межах міста.
3. Сандалі та в'єтнамки з тонкими пасками
Іванна Булкат зазначає, що у виборі взуття на літо 2024 дуже цінується мінімалізм і комфорт у всьому. Сандалі та в’єтнамки з тонкими пасками — взуття, яке максимально відповідає цим критеріям. Стилістка говорить, що таке взуття легке, невагоме та стильне. Головна умова — максимально пласка підошва та мікропаски.
4. Легкий піжамний стиль
Найголовніше в образах — це комфорт, і зараз як ніколи можна цим насолодитися. Адже в моді прості, зрозумілі та розслаблені комплекти. Саме тому стилістка наголошує, що влітку 2024 ви легко можете застилізувати свої піжамні шорти й вийти в них на каву.
5. Топи та блузи на зав'язочках
Дуже звабливий і водночас простий тренд літа 2024 — топи та блузи на зав’язочках. Іванна Булкат зазначає: важливо, щоб плечовий виріб був вільного крою та не облягав тіло.
6. Об'ємні аплікації на одязі
За словами стилістки, у тренді літа 2024 будуть об’ємні аплікації на одязі. Іванна Булкат зазначає, що за великим бажанням можна увімкнути свою креативність і самостійно нашити на свою спідницю прямого крою те, що душа забажає. Головна умова — романтичність і ненавʼязливість.
7. В'язані чепчики
За словами Іванни Булкат, у тренді літа 2024 також будуть в'язані чепчики — цей аксесуар належить до категорії мікротрендів і затримається ненадовго. Стилістка говорить, що мало хто його розділяє, але переконайтеся самі, який він ніжний і жіночний.
8. Чорні приталені капрі
Тренд на капрі також повернувся з далеких 2000, зазначає Іванна Булкат. За її словами, на жаль, це той предмет гардероба, який складно застилізувати, і він мало кому пасує, тому будьте обережні.
9. Масивні браслети архітектурних форм
Неймовірної краси браслети зараз на піку своєї популярності, зазначає стилістка. Вони прості й без зайвих деталей. Їх можна носити на голій руці, ближче до ліктя або на запʼясті. Також такий браслет має дуже стильний вигляд поверх рукава.
10. Напівпрозорі світлі тканини
Легкість, мінімалізм і невагомість у всьому. От вайб літнього сезону 2024. Саме тому напівпрозорі світлі тканини будуть також популярними, додала Іванна Булкат.
11. Однотонні сукні в стилі мінімалізм
Також у тренді літом 2024, за словами стилістки, будуть однотонні сукні в стилі мінімалізму. Головна умова — довжина міді або максі. Тканина допускається різна. Із елементів вітається драпірування та складки на різних ділянках виробу.
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