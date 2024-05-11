Легкі піжами, в'язані чепчики та прозорі тканини: що буде в тренді влітку 2024 (фото)

До літа залишилося рівно три тижні, а це значить, що вже пора перебрати свій гардероб. Однак щоб полегшити собі вибір літнього гардероба, найкраще ознайомитися з головними трендами літа 2024.

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Кожного сезону тренди змінюються, з’являються нові тенденції, модні фішки, яскраві принти тощо. Що буде в тренді влітку 2024, розповіла персональна стилістка Іванна Булкат.

1. Принт тай-дай

ПРИНТ ТАЙ ДАЙ Фото: колаж Фокус

За словами стилістки, у тренді літа 2024 будуть принти тай-дай — це так званий абстрактний принт, який нагадує плями, розводи та фарбу, яка розтеклася. У 2000 році він уже був на піку, але, як ми знаємо, мода циклічна, і все повертається. Іванна Булкат зазначає, що найцікавіший вигляд у такому принті влітку 2024 матимуть саме сукні та спідниці.

2. Плетені та солом'яні сумки різних форм

ПЛЕТЕНІ ТА СОЛОМʼЯНІ СУМКИ РІЗНИХ ФОРМ Фото: колаж Фокус

Соломʼяні сумки вже не перший літній сезон із нами, а от плетені тільки зʼявляються на горизонтах, зазначає стилістка. Такі моделі дуже зручні, місткі та мають цікавий свіжий вигляд. Іванна Булкат говорить, що вони ідеально доповнюють літні образи на пляжі та в межах міста.

3. Сандалі та в'єтнамки з тонкими пасками

САНДАЛІ ТА ВʼЄТНАМКИ З ТОНКИМИ ПАСКАМИ Фото: колаж Фокус

Іванна Булкат зазначає, що у виборі взуття на літо 2024 дуже цінується мінімалізм і комфорт у всьому. Сандалі та в’єтнамки з тонкими пасками — взуття, яке максимально відповідає цим критеріям. Стилістка говорить, що таке взуття легке, невагоме та стильне. Головна умова — максимально пласка підошва та мікропаски.

4. Легкий піжамний стиль

ЛЕГКИЙ ПІЖАМНИЙ СТИЛЬ Фото: колаж Фокус

Найголовніше в образах — це комфорт, і зараз як ніколи можна цим насолодитися. Адже в моді прості, зрозумілі та розслаблені комплекти. Саме тому стилістка наголошує, що влітку 2024 ви легко можете застилізувати свої піжамні шорти й вийти в них на каву.

5. Топи та блузи на зав'язочках

ТОПИ ТА БЛУЗИ НА ЗАВʼЯЗОЧКАХ Фото: колаж Фокус

Дуже звабливий і водночас простий тренд літа 2024 — топи та блузи на зав’язочках. Іванна Булкат зазначає: важливо, щоб плечовий виріб був вільного крою та не облягав тіло.

6. Об'ємні аплікації на одязі

ОБʼЄМНІ АПЛІКАЦІЇ НА ОДЯЗІ Фото: колаж Фокус

За словами стилістки, у тренді літа 2024 будуть об’ємні аплікації на одязі. Іванна Булкат зазначає, що за великим бажанням можна увімкнути свою креативність і самостійно нашити на свою спідницю прямого крою те, що душа забажає. Головна умова — романтичність і ненавʼязливість.

7. В'язані чепчики

В'ЯЗАНІ ЧЕПЧИКИ Фото: колаж Фокус

За словами Іванни Булкат, у тренді літа 2024 також будуть в'язані чепчики — цей аксесуар належить до категорії мікротрендів і затримається ненадовго. Стилістка говорить, що мало хто його розділяє, але переконайтеся самі, який він ніжний і жіночний.

8. Чорні приталені капрі

ЧОРНІ ПРИТАЛЕНІ КАПРІ Фото: колаж Фокус

Тренд на капрі також повернувся з далеких 2000, зазначає Іванна Булкат. За її словами, на жаль, це той предмет гардероба, який складно застилізувати, і він мало кому пасує, тому будьте обережні.

9. Масивні браслети архітектурних форм

МАСИВНІ БРАСЛЕТИ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ Фото: колаж Фокус

Неймовірної краси браслети зараз на піку своєї популярності, зазначає стилістка. Вони прості й без зайвих деталей. Їх можна носити на голій руці, ближче до ліктя або на запʼясті. Також такий браслет має дуже стильний вигляд поверх рукава.

10. Напівпрозорі світлі тканини

НАПІВПРОЗОРІ СВІТЛІ ТКАНИНИ Фото: колаж Фокус

Легкість, мінімалізм і невагомість у всьому. От вайб літнього сезону 2024. Саме тому напівпрозорі світлі тканини будуть також популярними, додала Іванна Булкат.

11. Однотонні сукні в стилі мінімалізм

ОДНОТОННІ СУКНІ В СТИЛІ МІНІМАЛІЗМ Фото: колаж Фокус

Також у тренді літом 2024, за словами стилістки, будуть однотонні сукні в стилі мінімалізму. Головна умова — довжина міді або максі. Тканина допускається різна. Із елементів вітається драпірування та складки на різних ділянках виробу.

Нагадаємо, раніше ми писали про 7 трендів, на які варто звернути увагу цього літа. Також Фокус писав: дієтологи назвали 5 продуктів, які обов'язково потрібно їсти в травні.