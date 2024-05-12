День матери 12 мая 2024: история и традиции праздника

День матери — это один из самых трогательных праздников. Когда День матери в Украине отмечают в 2024 году, как у нас появился этот праздник и его традиции — рассказываем дальше.

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Как в Украине появился День матери

История праздника в Украине берет начало в 1928 году, когда его впервые отметили по инициативе педагога Александра Духновича в селе Нижняя Ревуча на Буковине. Он предложил чествовать матерей и прививать детям уважительное отношение к женщине-матери.

В советское время праздник не получил широкого распространения, но уже после обретения независимости, в 1999 году Указом Президента Украины Дню матери был присвоен официальный государственный статус.

Какого числа День матери отмечают в Украине в 2024 году

В Украине этот праздник, как и в большинстве других странах мира, отмечают во второе воскресенье мая — в этом году это 12 мая.

День матери и его традиции

Главная традиция Дня матери — выражение благодарности, любви и уважения к мамам. В этот день принято дарить цветы, подарки, делать сюрпризы и устраивать семейные праздники.

Украинцы стараются навестить своих матерей лично, чтобы просто побыть рядом и выразить свою признательность за все, что мама для них сделала. Если личная встреча невозможна, дети обязательно звонят и поздравляют, рассказывая трогательные истории из детства. Во многих городах Украины в этот праздник проходят концерты и другие культурные мероприятия, приуроченные ко Дню матери. Награждаются многодетные мамы и матери-героини. В школах и детских садах дети готовят специальные праздничные программы с песнями, танцами и стихами, посвященными мамам. Изготавливают подарки своими руками.

День матери в Украине — это прекрасная возможность выразить безграничную благодарность самому главному человеку в жизни каждого — маме, и напомнить ей о своей

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