"Кризисный момент": юморист Иван Люленов рассказал, что думает о шутках Квартала 95 (видео)

Для Ивана Люленова "Квартал 95" — это пример того, какого уровня можно достичь. Артист считает, что "кварталовцам" необходимо обновить коллектив и привлечь "молодую кровь".

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Актер, юморист и участник Лиги смеха Иван Люленов, родом из Молдовы, 11 мая рассказал, что думает о скандалах, связанных со студией "Квартал 95". Своими мыслями он поделился в интервью РБК.

Артист отметил, что "Квартал 95" для него — это пример того, что можно сделать со своей командой, какого уровня можно достичь.

"Я не потребитель, я не смотрю Квартал… Не на меня этот контент. Кошевого как уважал, так и уважаю. Может, я отчасти понимаю, почему происходит весь хейт, но не разделяю, потому что знаю его лично. С Еленой Кравец мы общаемся, отношение к ней респектное. С остальными не очень-то общался", — поделился Люленов.

Хейт относительно команды "Квартала 95" юморист объяснил так: "Почему так происходит? Слишком много агрессии сегодня, скорее злости. Потому что война, потому что тяжелые времена, все хотят найти виновного".

"Эту структуру построил Владимир Александрович, и она является его частью. Он был причастен к каждому процессу: от написания до постановки шутки на сцене. Сейчас он президент, и такого человека там нет. Это закономерно, что есть турбулентная зона, кризисный момент. Может, они пройдут его, найдут другое направление, может, кто-нибудь придет и подскажет, возьмут молодых, как это и происходит… Выйдет у них пустить молодую кровь и перестроиться — будет круто", — отметил артист.

Кроме этого, Иван Люленов думает, что его команда движется в правильном направлении, хотя и не считает ее "люксом" по смыслу.

"Сейчас я смотрю наши выступления, и там шутки о сексизме, какие-то нарративы. Раньше такого не было, сейчас это очень остро… Анализируя наши выступления сейчас, я понимаю, что по смыслам беда, но направление и энергия, которая от нас излучается, правильная", — сказал юморист.

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Напомним, участников студии "Квартал 95" в феврале 2024 года жестко раскритиковали после скандального номера о "девушке из Скадовска". А недавно, артисты нарвались на критику из-за номера о военных в ТЦК. В частности, во время выступления актеры решили сделать пародию на руководителя одного из подразделений ТЦК в Ровненской области. Для номера актеры надели настоящую военную форму с погонами, что вызвало гнев украинцев.