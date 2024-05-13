54-летняя Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей фигуры (видео)

Сейчас возлюбленная Бена Аффлека довольна своей формой, как никогда раньше. Она готовится к туру и не забывает о постоянном движении тела.

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54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес призналась, как ей удается сохранять стройную фигуру и боевую форму. Секретами звезда сцены поделилась в интервью шоу "В прямом эфире с Келли и Марком".

Артистка мирового масштаба сейчас готовится отправиться в музыкальный тур, посвященный 25-летию на сцене. В частности, Джей Ло планирует съемки своего фильма "Это я...". Сейчас жена оскароносного Бена Аффлека довольна своей формой, как никогда раньше.

"Секрет в движении. Это постоянное движение вашего тела, путешествия, двухчасовая нагрузка каждый вечер... Сейчас время, когда я нахожусь в очень хорошем, здоровом состоянии. Сейчас я стройнее, чем когда-либо. Я нахожусь в боевой форме", — призналась певица, которой летом 2024 года будет 55 лет.

Дженнифер Лопес

Недавно стало известно, что Дженнифер и ее муж, оскароносный актер Бен Аффлек, в последнее время сильно ссорятся из-за работы на расстоянии. Проблемой также стали неудачи в карьере самой певицы. Ее последний альбом и документальный фильм не оправдали ожиданий. А бывшего бойфренда Джей Ло Шона Комбса обвиняют в торговле людьми и употреблении наркотиков.

Дженнифер Лопес

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек переживают серьезный кризис в отношениях.

Также Фокус писал о том, что Бену Аффлеку не нравится в жене.