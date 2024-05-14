Король Великобритании Чарльз III наказал компании, которые до сих пор работают в РФ
Суверен всячески демонстрирует свою поддержку украинского народа в трудные времена. В частности, он обратил внимание на бизнесы, которые не вышли с российского рынка.
Король Великобритании Чарльз III наказал компании, которые продолжают деятельность на территории России во время войны в Украине. Об этом пишет Telegraph.
Речь об американской корпорации Kimberly-Clark, которая занимается выпуском продукции для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены, а также южнокорейской Samsung, которая продолжает продавать технику в РФ по "серым схемам", несмотря на заявления о прекращении деятельности на территории страны.
Поэтому британский монарх решил лишить почетных орденов эти корпорации.
Как и покойная мама Елизавета II, Чарльз III активно публично поддерживает Украину во времена, когда она борется за свое будущее и независимость.
В частности, король заявил, что его вдохновляет то, что Соединенное Королевство и их союзники остаются в авангарде международных усилий по поддержке Украины в трудные времена.
"Мое сердце со всеми пострадавшими, когда я вспоминаю о них в своих мыслях и молитвах", — отмечал Чарльз III во вторую годовщину великой войны.
В июне 2023 года британский суверен встретился с Денисом Шмыгалем и другими политическими и общественными деятелями из Украины во время мероприятия, где обсуждали восстановление Украины.
Напомним, ситуация со здоровьем короля Чарльза ІІІ заставляет постоянно пересматривать план его похорон.
Также Фокус писал об обращении короля Чарльза ІІІ к украинскому народу во вторую годовщину российского полномасштабного вторжения.