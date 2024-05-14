Король Великобритании Чарльз III наказал компании, которые до сих пор работают в РФ

Суверен всячески демонстрирует свою поддержку украинского народа в трудные времена. В частности, он обратил внимание на бизнесы, которые не вышли с российского рынка.

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Король Великобритании Чарльз III наказал компании, которые продолжают деятельность на территории России во время войны в Украине. Об этом пишет Telegraph.

Речь об американской корпорации Kimberly-Clark, которая занимается выпуском продукции для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены, а также южнокорейской Samsung, которая продолжает продавать технику в РФ по "серым схемам", несмотря на заявления о прекращении деятельности на территории страны.

Поэтому британский монарх решил лишить почетных орденов эти корпорации.

Король Чарльз III Фото: Instagram theroyalfamily

Как и покойная мама Елизавета II, Чарльз III активно публично поддерживает Украину во времена, когда она борется за свое будущее и независимость.

В частности, король заявил, что его вдохновляет то, что Соединенное Королевство и их союзники остаются в авангарде международных усилий по поддержке Украины в трудные времена.

"Мое сердце со всеми пострадавшими, когда я вспоминаю о них в своих мыслях и молитвах", — отмечал Чарльз III во вторую годовщину великой войны.

В июне 2023 года британский суверен встретился с Денисом Шмыгалем и другими политическими и общественными деятелями из Украины во время мероприятия, где обсуждали восстановление Украины.

Король Чарльз III и Денис Шмыгаль

Напомним, ситуация со здоровьем короля Чарльза ІІІ заставляет постоянно пересматривать план его похорон.

Также Фокус писал об обращении короля Чарльза ІІІ к украинскому народу во вторую годовщину российского полномасштабного вторжения.