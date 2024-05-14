"Заблокировал в соцсетях": Позитив рассказал об общении с Потапом (видео)

По словам Позитива, сейчас он не общается со своим коллегой Потапом. Ранее знаменитости были в тесных дружеских отношениях.

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Украинский певец Позитив, настоящее имя которого Алексей Завгородний, посетил громкую вечеринку Александра Волошина. Исполнитель прокомментировал ведущей"Люкс ФМ" Наталье Тур, как сейчас складываются отношения с продюсером и рэпером Потапом, который сейчас находится за границей.

Ведущая отметила, что до начала войны в Украине знаменитости были в тесных дружеских отношениях и часто вместе работали над различными проектами.

Сейчас, по словам Позитива, их пути несколько разошлись, Потап заблокировал его в соцсетях. Поэтому Алексей не видит выходок рэпера таких, как пение в душе или выступление с кедом на голове, ведь пока не интересуется его жизнью.

"Меня заблокировал Потап в соцсетях и я не вижу, что он делает", — рассказал Позитив. Как признается Алексей, не понимает почему Потоп прекратил общение и понятия не имеет, что стало причиной такого решения артиста. Алексей никоим образом не пытался выяснить отношения и никоим образом по этому вопросу не связывался ни с Настей Каменских, ни членами команды Потапа. "Не буду, не хочу. Как встретимся, увидимся, то выясним", — пояснил певец.

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Напомним, 1 мая Позитив признался, женат ли он на Юлии Сахневич. Певец более трех лет держал в тайне свою личную жизнь.