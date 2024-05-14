Амбассадор Balenciaga Николь Кидман снялась в кампейне бренда (фото)

Знаменитость позировала в кампейне аксессуаров Rodeo Bag. Фотографировал Николь Марио Сорренти.

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Австралийско-американская актриса Николь Кидман снялась для нового кампейна Balenciaga. Снимки появились на официальной странице бренда в Instagram.

Звезда экрана позировала в кампейне аксессуаров Rodeo Bag. Фотографировал Николь Марио Сорренти. Она продемонстрировала черную массивную сумку, которая уже доступна для покупки в избранных магазинах и онлайн. Кидман с эффектным макияжем прямо смотрела в камеру.

Также для Rodeo Bag снялись китайская актриса Ян Чаоюэ и Амелия Грей.

Николь Кидман

В конце 2023 года Николь Кидман стала официальным амбассадором Balenciaga. Объявление об этом было сделано накануне демонстрации осенней коллекции бренда 2024 года в Лос-Анджелесе.

Тогда звезда "Аквамена" появилась на публике в черном бархатном платье-пальто, дополнив образ туфлями-лодочками, прозрачными колготками, элегантными перчатками, серьгами, клатчем и массивными солнцезащитными очками.

"Balenciaga был со мной во время некоторых из самых запоминающихся событий в моей жизни, от моей свадьбы до красной дорожки "Оскар". Я очень рада работать с Balenciaga в качестве амбассадора и с нетерпением жду создания еще больше воспоминаний вместе", — отметила тогда актриса.

Николь Кидман

Кидман также вышла на усыпанную цветами лестницу бала Met Gala 2024 в архивном платье Balenciaga 1950-х годов. Белое двойное шелковое атласное бюстье было поверх черной потертой вручную юбки из органзы. К наряду также добавили белые перчатки, браслеты и другие украшения.

"Это платье было основано на платье 1951 года от Balenciaga, в то время [возглавлял ее основатель] Кристобаль [Баленсиага]. Это то, что я увидела на фотографии [фотографа Ричарда] Аведона, и спросила Демну, захочет ли он переосмыслить это. И он это сделал!" — рассказала бывшая жена Тома Круза.

Николь Кидман на Met Gala 2024

Напомним, муж Николь Кидман дал редкий комментарий об их браке.

Также Фокус писал о секрете упругой кожи Николь Кидман.