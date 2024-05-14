Амбасадорка Balenciaga Ніколь Кідман знялася в кампейні бренду (фото)

Знаменитість позувала в кампейні аксесуарів Rodeo Bag. Фотографував Ніколь Маріо Сорренті.

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Австралійсько-американська акторка Ніколь Кідман знялася для нового кампейну Balenciaga. Знімки зʼявилися на офіційній сторінці бренду в Instagram.

Зірка екрану позувала в кампейні аксесуарів Rodeo Bag. Фотографував Ніколь Маріо Сорренті. Вона продемонструвала чорну масивну сумку, яка вже доступна для купівлі в обраних магазинах та онлайн. Кідман з ефектним макіяжем прямо дивилася в камеру.

Також для Rodeo Bag знялися китайська акторка Ян Чаоюе та Амелія Грей.

Ніколь Кідман

Наприкінці 2023 року Ніколь Кідман стала офіційною амбасадоркою Balenciaga. Оголошення про це було зроблено напередодні демонстрації осінньої колекції бренду 2024 року в Лос-Анджелесі.

Тоді зірка "Аквамена" з'явилася на публіці в чорному оксамитовому сукні-пальті, доповнивши образ туфлями-човниками, прозорими колготками, елегантними рукавичками, сережками, клатчем та масивними сонцезахисними окулярами.

"Balenciaga був зі мною під час деяких із найпам'ятніших подій у моєму житті, від мого весілля до червоної доріжки "Оскар". Я дуже рада працювати з Balenciaga як амбасадор і з нетерпінням чекаю створення ще більше спогадів разом", — зазначила тоді акторка.

Ніколь Кідман

Кідман також вийшла на всипані квітами сходи балу Met Gala 2024 в архівній сукні Balenciaga 1950-х років. Біле подвійне шовкове атласне бюстьє було поверх чорної потертої вручну спідниці з органзи. До вбрання також додали білі рукавички, браслети та інші прикраси.

"Ця сукня була заснована на сукні 1951 року від Balenciaga, на той час [очолював її засновник] Крістобаль [Баленсіага]. Це те, що я побачила на фотографії [фотографа Річарда] Аведона, і запитала Демну, чи захоче він переосмислити це. І він це зробив!" — розповіла колишня дружина Тома Круза.

Ніколь Кідман на Met Gala 2024

Нагадаємо, чоловік Ніколь Кідман дав рідкісний коментар про їхній шлюб.

Також Фокус писав про секрет пружної шкіри Ніколь Кідман.