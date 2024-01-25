Косметологиня розкрила секрет сяючої та пружної шкіри 56-річної Ніколь Кідман

Актриса багато часу приділяє догляду за своєю шкірою. Він охоплює відразу кілька чинників, про які докладно розповів профільний фахівець.

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Під час своєї появи на прем'єрі серіалу "Експати" в Нью-Йорку 56-річна австралійсько-американська актриса Ніколь Кідман привернула до себе увагу сміливою сукнею з відкритою спиною від Versace. І якщо шанувальники захоплювалися нестаріючим виглядом зірки, косметологи не могли не відзначити чудовий стан і колір шкіри зірки. Так, доктор Лубна Хан-Салім, фахівчиня з догляду за шкірою, розповіла Hello, як знаменитість домоглася таких результатів.

Раніше сама Ніколь говорила, що багато часу приділяє захисту своєї шкіри.

"Я б не сказала, що у мене типовий режим догляду за шкірою, оскільки мій режим безумовно змінюється залежно від того, де я перебуваю (чи то Нешвілл, чи Сідней), що я роблю. (тобто на знімальному майданчику або у відпустці) і погоди. З роками я додавала до свого розпорядку дня більше олій і сироваток, але моєю константою є простий очищувальний засіб. І я завжди користуюся сонцезахисним кремом", — ділилася вона в інтерв'ю Forbes.

Хан-Салім підтверджує, що захист від сонця є важливою частиною режиму догляду за шкірою Ніколь Кідман. Той факт, що вона використовує високофакторний SPF широкого спектра, очевидний за тим фактом, що її шкіра здорова і не має гіперпігментації й сонячних плям, як це зазвичай можна очікувати від жінки такого віку, яка піддалася впливу сонця.

Ніколь Кідман на прем'єрі в Нью-Йорку Фото: Getty

Другий фактор — правильне харчування.

"Щоб домогтися такої здорової і пружної шкіри, Ніколь, ймовірно, застосовує цілісний підхід до свого здоров'я і благополуччя, поєднуючи багату поживними речовинами дієту з продуктами місцевого догляду за шкірою, що містять активні інгредієнти і добавки. Жінки цього віку часто відчувають сухість шкіри внаслідок зниження вироблення естрогену під час менопаузи. Естроген — це гормон, який допомагає стимулювати вироблення шкірного сала і колагену, життєво важливих для підтримання здоров'я, еластичності та пружності шкіри", — зазначає косметологиня

Не виключено, що Ніколь час від часу проходить ін'єкційне лікування препаратом Profhilo. Він містить гіалуронову кислоту, яка допомагає відновити еластичність і пружність шкіри, підвищуючи вироблення колагену й еластину, покращуючи тон шкіри, зволоження текстури та сяйво. Він також може допомогти зменшити в'ялість шкіри.

Доктор Лубна Хан-Салім докладно зупинилася на процедурах для шкіри, які, на її думку, майже напевно входять у режим догляду за шкірою Ніколь.

"Процедури, засновані на революційній регенеративній медицині, такій як екзосоми і полінуклеотиди, а також сенолітичні продукти для шкіри для поліпшення клітинного віку шкіри, набирають популярності завдяки тому, що вони мінімально інвазивні, але дають надзвичайно ефективні результати", — пояснила вона.

Екзосоми — це крихітні позаклітинні везикули, що виділяються більшістю типів клітин і наповнені білками, ліпідами та нуклеїновими кислотами. Під час потрапляння в шкіру вони стимулюють її на клітинному рівні, пробуджуючи неактивні клітини шкіри і старі екзосоми, щоб вони могли поліпшити відновлення шкіри і омолодження.

Полінуклеотиди — відфільтровані й очищені природні фракції ДНК, які ініціюють природне виробництво фібробластів у вашому організмі, збільшуючи кількість колагену. Це ін'єкційний біостимулятор".

Разом вони допомагають виробляти і покращувати колаген. Біорегенеративні процедури, подібні до цих, спрямовані не на те, щоб зробити обличчя пухким і деформувати його, а, скоріше, на біологічний вплив на вироблення нового колагену й еластину. Працюючи на клітинному і регенеративному рівні, вони не тільки допоможуть природним чином зробити шкіру пружною, а й додадуть їй здорового і молодого сяйва.

Раніше Фокус писав, що Ніколь Кідман комплексує через свій зріст.