Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Косметологиня розкрила секрет сяючої та пружної шкіри 56-річної Ніколь Кідман

Нікол Кідман, актриса, червона доріжка
Фото: Getty Images | Нікол Кідман

Актриса багато часу приділяє догляду за своєю шкірою. Він охоплює відразу кілька чинників, про які докладно розповів профільний фахівець.

Related video

Під час своєї появи на прем'єрі серіалу "Експати" в Нью-Йорку 56-річна австралійсько-американська актриса Ніколь Кідман привернула до себе увагу сміливою сукнею з відкритою спиною від Versace. І якщо шанувальники захоплювалися нестаріючим виглядом зірки, косметологи не могли не відзначити чудовий стан і колір шкіри зірки. Так, доктор Лубна Хан-Салім, фахівчиня з догляду за шкірою, розповіла Hello, як знаменитість домоглася таких результатів.

Раніше сама Ніколь говорила, що багато часу приділяє захисту своєї шкіри.

"Я б не сказала, що у мене типовий режим догляду за шкірою, оскільки мій режим безумовно змінюється залежно від того, де я перебуваю (чи то Нешвілл, чи Сідней), що я роблю. (тобто на знімальному майданчику або у відпустці) і погоди. З роками я додавала до свого розпорядку дня більше олій і сироваток, але моєю константою є простий очищувальний засіб. І я завжди користуюся сонцезахисним кремом", — ділилася вона в інтерв'ю Forbes.

Хан-Салім підтверджує, що захист від сонця є важливою частиною режиму догляду за шкірою Ніколь Кідман. Той факт, що вона використовує високофакторний SPF широкого спектра, очевидний за тим фактом, що її шкіра здорова і не має гіперпігментації й сонячних плям, як це зазвичай можна очікувати від жінки такого віку, яка піддалася впливу сонця.

іколь Кідман, сукня, шкіра Fullscreen
Ніколь Кідман на прем'єрі в Нью-Йорку
Фото: Getty

Другий фактор — правильне харчування.

"Щоб домогтися такої здорової і пружної шкіри, Ніколь, ймовірно, застосовує цілісний підхід до свого здоров'я і благополуччя, поєднуючи багату поживними речовинами дієту з продуктами місцевого догляду за шкірою, що містять активні інгредієнти і добавки. Жінки цього віку часто відчувають сухість шкіри внаслідок зниження вироблення естрогену під час менопаузи. Естроген — це гормон, який допомагає стимулювати вироблення шкірного сала і колагену, життєво важливих для підтримання здоров'я, еластичності та пружності шкіри", — зазначає косметологиня

Не виключено, що Ніколь час від часу проходить ін'єкційне лікування препаратом Profhilo. Він містить гіалуронову кислоту, яка допомагає відновити еластичність і пружність шкіри, підвищуючи вироблення колагену й еластину, покращуючи тон шкіри, зволоження текстури та сяйво. Він також може допомогти зменшити в'ялість шкіри.

Доктор Лубна Хан-Салім докладно зупинилася на процедурах для шкіри, які, на її думку, майже напевно входять у режим догляду за шкірою Ніколь.

"Процедури, засновані на революційній регенеративній медицині, такій як екзосоми і полінуклеотиди, а також сенолітичні продукти для шкіри для поліпшення клітинного віку шкіри, набирають популярності завдяки тому, що вони мінімально інвазивні, але дають надзвичайно ефективні результати", — пояснила вона.

Екзосоми — це крихітні позаклітинні везикули, що виділяються більшістю типів клітин і наповнені білками, ліпідами та нуклеїновими кислотами. Під час потрапляння в шкіру вони стимулюють її на клітинному рівні, пробуджуючи неактивні клітини шкіри і старі екзосоми, щоб вони могли поліпшити відновлення шкіри і омолодження.

Полінуклеотиди — відфільтровані й очищені природні фракції ДНК, які ініціюють природне виробництво фібробластів у вашому організмі, збільшуючи кількість колагену. Це ін'єкційний біостимулятор".

Разом вони допомагають виробляти і покращувати колаген. Біорегенеративні процедури, подібні до цих, спрямовані не на те, щоб зробити обличчя пухким і деформувати його, а, скоріше, на біологічний вплив на вироблення нового колагену й еластину. Працюючи на клітинному і регенеративному рівні, вони не тільки допоможуть природним чином зробити шкіру пружною, а й додадуть їй здорового і молодого сяйва.

Раніше Фокус писав, що Ніколь Кідман комплексує через свій зріст.