Ніколь Кідман розкрила свій комплекс з приводу зросту

У підлітковому віці Ніколь часто говорили, що її зріст не дасть змоги зробити їй успішну кар'єру. І хоча зараз вона — зірка світового масштабу, комплекси нікуди не поділися.

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56-річна австралійська акторка Ніколь Кідман, яка зробила запаморочливу кар'єру в Голлівуді, зізналася, що й досі комплексує з приводу свого високого зросту (180 см). Про це вона розповіла в останньому випуску Radio Times.

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"Мені сказали: "У тебе не буде кар'єри. Ти занадто висока". Я пам'ятаю, як проходила прослуховування на роль Енні. Це був великий кастинг, у якому взяли участь сотні людей. У мене не було агента, я просто з'явилася. Моя мама сказала: "Ой, будь ласка, нам обов'язково? Скільки часу це займе?" Мені довелося вмовляти себе на прослуховування, тому що вони вимірювали тебе. Я перевершила всі очікування! Ти мав бути нижче 160 см, а я була зростом 164 см! Я така: "Будь ласка?" І мене прослухали. Але я не отримала ролі. Мені навіть не передзвонили — але, принаймні, я змогла заспівати чотири рядки приспіву", — згадує Ніколь свої проби ще в підлітковому віці.

Уже в 13 років Ніколь виросла до 180 см. Фото: Nicole Kidman/Instagram

Уже в 13 років її зріст становив 180 см, і однолітки в передмістях Мельбурна і Сіднея, на східному узбережжі Австралії, де минуло дитинство майбутньої зірки, дражнили її.

"Мене дражнили і називали Сталкі. Люди запитували: "Як там повітря?" Тепер я чую: "Ти набагато вища, ніж я думав", або чоловіки сперечаються про те, наскільки високими мають бути мої підбори", — каже вона.

Незважаючи на те, що в неї в арсеналі 72 фільми, 22 серіали і безліч найпрестижніших нагород, досі вважає, що на червоній доріжці вона має вигляд, як жираф.

"Щоразу, коли я виходжу на червону доріжку, мені надсилають туфлі на дуже високій висоті. Я така: "У них є підбори? Я буду найвищою людиною — жирафою!" — продовжила Кідман.

Хоча зріст не встановлює жодних меж у її роботі, актриса визнає, що її все ще дратує його потенційна обмеженість.

"Мене це турбує, коли я граю і хочу бути маленькою, але бувають моменти, коли я ціную це і можу використовувати у своїй роботі. Я неймовірно вдячна за те, що здорова і гуляю. При цьому в мене були проблеми з колінами тощо, почасти через мій зріст!" — підкреслила актриса.

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Нині вона разом із чоловіком Кітом Урбаном виховує доньок Сандей (15 років) і Фейт (13 років) і вчить їх не реагувати на слова сторонніх людей, які намагаються їх принизити або образити:

"Важливим є те, як ви дозволяєте іншим людям говорити вам "так" чи "ні", і чи приймаєте ви це. Внутрішня стійкість людини — це дійсно суперсила".

Раніше Фокус писав, що Ніколь Кідман розповіла про перший "Оскар" після розлучення з Томом Крузом.