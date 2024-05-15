День вышиванки 2024: самые модные варианты от стилиста (фото)

Традиционно 16 мая в Украине отмечают День вышиванки. В условиях войны, когда украинский народ страдает от российской агрессии, особенно важно сохранять культурное наследие Украины, которое продолжается в традиционном украинском наряде.

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Вышиванка это код нашей нации! Признак нашей идентичности! И что бы там ни было, каждый украинец должен иметь хотя бы одну вышитую рубашку, как доказательство принадлежности к несокрушимой украинской нации! Если вы еще не выбрали ту "свою", в канун праздничного Дня вышиванки стилист Иванна Булкат подготовила подборку из аутентичных и достойных внимания моделей.

Красная льняная рубашка с вышитым орнаментом Nova Khata 1925 Фото: стилістка Іванна Булкат

Стилист Иванна Булкат рекомендует обратить внимание на красную льняную рубашку с вышитым орнаментом Nova Khata 1925, которая имеет очень четкий и понятный орнамент вдохновленный интеллигентным женщинами! Такую рубашку легко стилизовать в деловые луки, под пиджак и строгие брюки или юбку карандаш! Лаконичные лодочки и стильный образ с нотками этничности в офис готов!

Вышиванка "Свободная и независимая" с невероятными акцентными рукавами Фото: стилістка Іванна Булкат

Вышиванка "Свободная и независимая" с невероятными акцентными рукавами. Несмотря на свое сильное название, эта модель вышиванки выглядит очень нежно и женственно, отмечает стилист. По словам Иванны Булкат такую модель вышиванки спокойно можно сочетать с юбкой миди черного цвета, чтобы усилить эту волну изысканности!

"Также к образу можно добавить массивные золотые серьги", — добавила стилист.

Льняная вышитая рубашка бежевого цвета SLOVO Фото: стилістка Іванна Булкат

Иванна Булкат также обращает внимание на модель льняной вышитой рубашки бежевого цвета SLOVO. По ее словам, это максимально осовремененная модель, которую будет очень легко стилизовать в повседневные образы. Ее с легкостью можно одеть с голубыми джинсами, или с красными брюками палаццо, поскольку они будут удачно сочетаться с элементами красного цвета на рубашке. Конечно, образ с палаццо будет более праздничным, а вот с джинсами, такую рубашку можно выгуливать хоть каждый день!

Вышиванка с пышными рукавами и шеей без воротника Фото: стилістка Іванна Булкат

Более понятный и привычный глазу вариант вышиванки с пышными рукавами и шеей без воротника, которые транслируют расслабленность и свободу в движениях. По словам Иванны Булкат, такую рубашку можно сочетать с легкой юбкой светлого цвета и соломенной сумкой с минималистичными сандалиями на тонких ремешках.

Вышитая рубашка без воротника Фото: стилістка Іванна Булкат

Также стилист рекомендует обратить внимание на вышитую рубашку без воротника из новой коллекции MOTYV ЛЕСЯ, которая вдохновлена личностью Леси Украинки. По словам Иванны Булкат, это очень аутентичная и неповторимая модель, которую не хотелось бы упрощать за счет сочетания с денимом. Именно поэтому стилист рекомендует такую рубашку надевать со спокойным, лаконичным низом. Например, прямые черные брюки, или юбка. Дополнить образ можно таким же самым замечательным ожерельем, как на фото!

Льняное платье YASNA с авторским вышитым орнаментом Фото: стилістка Іванна Булкат

Льняное платье YASNA с авторским вышитым орнаментом по мотивам косовской рисованной керамики, по словам силистки, очень самодостаточная модель за счет такой активной росписи. Светлый широкий ворот добавляет нотку настойчивости и уверенности! Иванна Булат рекомендует не дополнять данное платье, кроме лаконичных балеток с поясом.

Длинное льняное вышитое платье с цветочными мотивами "Розмай" Фото: стилістка Іванна Булкат

Длинное льняное вышитое платье с цветочными мотивами "Розмай", по словам Иванны Булат, отличный вариант для более будничного использования. Этот вариант вышивки хорошо сочетается даже с вашей любимой оверсайзной джинсовкой и белыми кедами.

Платье вышиванка "Ополье" Фото: стилістка Іванна Булкат

Платье вышиванка "Ополье" из 100% льна. По словам стилистки, такой вариант платья достаточно акцентный за счет нашитого жилета. Этот вариант вышиванки выглядит очень самодостаточно, поэтому максимум, что можно добавить — лаконичный клатч в цвет жилета, чтобы он не сильно отвлекал внимание от основного элемента в образе, рекомендует стилист.

Также по словам стилистки, за последние годы большую популярность приобрели стильные элементы одежды с орнаментом или вышитыми мотивами. Поэтому, если вышиванка у вас уже есть, или же вам просто хочется чего-то более интересного она предлагает обратить внимание на другие позиции.

Корсет с вышивкой "Пшеница" Фото: стилістка Іванна Булкат

Например, корсет с вышивкой "Пшеница". По словам Иванны Булат, данный предмет гардероба недооценен, поскольку с его помощью можно украсить простой и скучный образ. Такие корсеты можно одевать и на футболки, и на рубашки. Даже на пиджак. Единственный совет от стилиста, чтобы выдержать гармоничность в образах, продублируйте цвет корсета, еще в каких-то элементах образа, например в обуви или сумке!

Льняной вышитый жилет с завязками Yaryna zhylet Фото: стилістка Іванна Булкат

Также дополнить ваш гардероб вышитой одежды может льняной вышитый жилет с завязками Yaryna zhylet, который поражает своей универсальностью. По словам стилистки, такой жилет можно сочетать с плечевыми изделиями всех цветов, которые вы видите на вышивке. В таком случае, он всегда будет выглядеть идеально. По своему вайбу подойдет и к джинсам, и к брюкам.

Передник вытынанка из коллекции MOTYV ЛЕСЯ Фото: стилістка Іванна Булкат

Передник вытынанка из коллекции MOTYV ЛЕСЯ также идеально дополнит гардероб вышиванок, отмечает Иванна Булат. По ее словам, такой предмет гардероба, только начинает появляться на просторах украинских брендов. Именно поэтому нам нужно время, чтобы понять, как правильно с ним работать. Хотя наши стилисты и инфлюенсеры уже давно и достаточно удачно экспериментируют с передниками, сочетая их с однотонными юбками длины миди, или же брюками прямого кроя.

Льняной вышитый жилет Фото: стилістка Іванна Булкат

Льняной вышитый жилет также отличный вариант вышитой одежды, отмечает стилист. Жилет который максимально покроет запрос на верхнее плечевое изделие. Его можно одевать на свитер, рубашку или водолазку в холодное время года. А в летний период носить самостоятельно, на голое тело застегнутым, или с минималистичными топами в расстегнутом виде! Сам цвет вышивки так и просит дополнить такой жилет денимом. Поэтому смело комбинируем с джинсами и джинсовыми юбками.

Напомним, ранее мы писали, о Дне вышиванки 2024: история праздника и особенности украинской вышивки. Кроме этого, Фокус писал, украинские звезды поделились первым воспоминанием о Дне вышиванки 2024.