Моника Беллуччи снялась в шляпке украинского бренда (фото)
Стоимость головного убора — более 40 тысяч гривен. Он выполнен из черной соломы.
59-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась для глянца в шляпке украинского бренда. Звезда экрана стала героиней нового выпуска Harper's Bazaar Бразилия.
В кадре бывшая жена Венсана Касселя позирует в широкополой шляпе-канотье от украинского дизайнера Руслана Багинского. К образу Моника традиционно добавила украшения Cartier, поскольку давно является амбассадором ювелирного дома.
Роскошная шляпа изготовлена из соломы черного цвета. На сайте бренда она стоит более 40 тысяч гривен.
Ранее Беллуччи позировала для другого глянца в платье украинского бренда. Итальянская актриса предстала в черном платье с длинными рукавами Anna October. На ногах звезды фильма "Малена" были туфли Christian Louboutin, когда она снималась для Marie Claire France.
В шляпах от Руслана Багинского Бейонсе выходила на сцену десятки раз. Он также создал головные уборы для Кейт Миддлтон и королевы Великобритании Камиллы. В частности, Руслана Багинского выбирали Пэрис Хилтон, Мадонна, Рианна, Майли Сайрус, Белла Хадид и другие звезды.
Напомним, Моника Беллуччи вышла в свет с Тимом Бертоном.
Также Фокус писал о съемке дочери Моники Беллуччи для тайваньского глянца.