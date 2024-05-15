Моника Беллуччи снялась в шляпке украинского бренда (фото)

Стоимость головного убора — более 40 тысяч гривен. Он выполнен из черной соломы.

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59-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась для глянца в шляпке украинского бренда. Звезда экрана стала героиней нового выпуска Harper's Bazaar Бразилия.

В кадре бывшая жена Венсана Касселя позирует в широкополой шляпе-канотье от украинского дизайнера Руслана Багинского. К образу Моника традиционно добавила украшения Cartier, поскольку давно является амбассадором ювелирного дома.

Моника Беллуччи Фото: Harperʼs Bazaar

Роскошная шляпа изготовлена из соломы черного цвета. На сайте бренда она стоит более 40 тысяч гривен.

Моника Беллуччи Фото: Harperʼs Bazaar

Ранее Беллуччи позировала для другого глянца в платье украинского бренда. Итальянская актриса предстала в черном платье с длинными рукавами Anna October. На ногах звезды фильма "Малена" были туфли Christian Louboutin, когда она снималась для Marie Claire France.

Моника Беллуччи Фото: Instagram/Monica Bellucci

В шляпах от Руслана Багинского Бейонсе выходила на сцену десятки раз. Он также создал головные уборы для Кейт Миддлтон и королевы Великобритании Камиллы. В частности, Руслана Багинского выбирали Пэрис Хилтон, Мадонна, Рианна, Майли Сайрус, Белла Хадид и другие звезды.

Напомним, Моника Беллуччи вышла в свет с Тимом Бертоном.

Также Фокус писал о съемке дочери Моники Беллуччи для тайваньского глянца.