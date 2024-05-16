"Сделали хорошо": пластический хирург "заподозрил" Тома Круза в проведении липосакции (фото)

По словам доктора Дэвида Хилла, актеру была сделана косметическая операция. Другой специалист отметил, что с возрастом состояние кожи людей меняется, это — естественный "процесс старения".

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После того, как звезду Голливуда Тома Круза сфотографировали с дряблой кожей на животе и груди, пластические хирурги присоединились к дискуссии о том, делал ли он косметическую операцию. Доктор Дэвид Хилл считает, что "провисание кожи" актера могло быть вызвано "липосакцией", сообщает DailyMail.

Недавно голливудскую звезду засняли с голым торсом, когда он наслаждался отдыхом на пляже в Испании. 61-летний Том Круз на фотографиях выглядел подтянутым, но были участки тела, где его кожа была не такой упругой.

В беседе с журналистами доктор Дэвид Хилл, пластический хирург из Чикаго, признал, что причиной могут быть предыдущие косметические процедуры, а именно липосакция тела. Такая операция, по словам эксперта, проводится для высасывания жира из частей тела, где он может собираться и его трудно удалить. Сюда входят живот, бедра, бедра и ягодицы.

"Обычно, если вы теряете вес естественным путем с течением времени, у вас уменьшается рябь и неровности кожи, потому что это происходит постепенно. При липосакции, поскольку она происходит быстрее, кожа не успевает так сильно сокращаться… так что обвисшая кожа Тома Круза может быть отличительной чертой липосакции", — объяснил доктор Хилл.

Он также отметил, что если актер и делал липосакцию, то это было сделано очень хорошо, поскольку он "не видит на его теле никаких признаков неправильного контура, которые могли бы указывать на плохую липосакцию, но наблюдается улучшенная четкость мышц. Если это сделали, то сделали это хорошо".

Между тем, второй эксперт, доктор Говард Собел, косметический дерматологический хирург из больницы Ленокс Хилл в Нью-Йорке, сообщил изданию, что невозможно сказать, перенес ли Том операцию, так как провисание кожи, отмеченное на изображениях, может быть просто естественным старением. Он добавил, что "у любого 61-летнего парня можно ожидать некоторого провисания кожи, потому что с возрастом мы теряем эластичность нашей кожи. Области потери тонуса кожи Тома Круза типичны для мужчин. Области вашей груди и области под грудью, кожа вокруг ребер и пресс очень часто первыми теряют эластичность".

Напомним, 26 апреля сообщалось, что Том Круз ищет пути примирения с дочерью. Более 10 лет Том Круз отсутствовал в жизни своего ребенка.