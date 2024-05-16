"Зробили добре": пластичний хірург "запідозрив" Тома Круза в проведенні ліпосакції (фото)

За словами доктора Девіда Гілла, акторові було зроблено косметичну операцію. Інший фахівець зазначив, що з віком стан шкіри людей змінюється, це — природний "процес старіння".

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Після того, як зірку Голлівуду Тома Круза сфотографували з в'ялою шкірою на животі та грудях, пластичні хірурги долучилися до дискусії про те, чи робив він косметичну операцію. Доктор Девід Гілл вважає, що "провисання шкіри" актора могло бути спричинене "ліпосакцією", повідомляє DailyMail.

Нещодавно голлівудську зірку зняли з голим торсом, коли він насолоджувався відпочинком на пляжі в Іспанії. 61-річний Том Круз на світлинах виглядав підтягнутим, але були ділянки тіла, де його шкіра була не такою пружною.

У бесіді із журналістами доктор Девід Гілл, пластичний хірург із Чикаго, визнав, що причиною можуть бути попередні косметичні процедури, а саме ліпосакція тіла. Така операція, за словами експерта, проводиться для висмоктування жиру з частин тіла, де він може збиратися і його важко видалити. Сюди входять живіт, стегна, стегна та сідниці.

"Зазвичай, якщо ви втрачаєте вагу природним шляхом з плином часу, у вас зменшуються брижі та нерівності шкіри, тому що це відбувається поступово. Під час ліпосакції, оскільки вона відбувається швидше, шкіра не встигає так сильно скорочуватися... тож обвисла шкіра Тома Круза може бути відмінною рисою ліпосакції", — пояснив доктор Гілл.

Він також зазначив, що якщо актор і робив ліпосакцію, то це було зроблено дуже добре, оскільки він "не бачить на його тілі жодних ознак неправильного контуру, які могли б вказувати на погану ліпосакцію, але спостерігається поліпшена чіткість м'язів. Якщо це зробили, то зробили це добре".

Тим часом, другий експерт, доктор Говард Собел, косметичний дерматологічний хірург із лікарні Ленокс Хілл у Нью-Йорку, повідомив виданню, що неможливо сказати, чи переніс Том операцію, оскільки провисання шкіри, зазначене на зображеннях, може бути просто природним старінням. Він додав, що "у будь-якого 61-річного хлопця можна очікувати деякого провисання шкіри, тому що з віком ми втрачаємо еластичність нашої шкіри. Ділянки втрати тонусу шкіри Тома Круза типові для чоловіків. Ділянки ваших грудей і ділянки під грудьми, шкіра навколо ребер і прес дуже часто першими втрачають еластичність".

Нагадаємо, 26 квітня повідомлялося, що Том Круз шукає шляхи примирення з дочкою. Понад 10 років Том Круз був відсутній у житті своєї дитини.