На 15-минутную сцену ушло 78 дней: Аня Тейлор-Джой рассказала о съемках "Фуриосы" (видео)

У героини нового фильма, которую сыграла Аня Тейлор-Джой, мало диалогов, но актрису это не беспокоит. Звезда фильма убеждена, что смогла передать образ воительницы Фуриосы.

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Знаменитая актриса Аня Тейлор-Джой 16 мая в программе The One Show рассказала о том, что происходило при съемочной площадке фильма "Фуриоса: Сага о Безумном Максе", пишет Daily Mail.

Звезда сообщила, что на съемку 15-минутной боевой сцены в ее новом фильме "Фуриоса: Сага о Безумном Максе" ушло ошеломляющие 78 дней. По словам 28-летней актрисы, которая сыграла младшую Фуриосу, это был "дикий" процессе съемок.

"Мы снимали это 78 дней, 78 дней!" — сказала Аня. Да. Это называется "Стоувей". Это была на 100 процентов та гора, на которую мы все пытались подняться", — поделилась Джой.

Она продолжила: "Это было дико! Это было очень весело, но очень интересно, потому что все это происходило на военной платформе, поэтому я четко наметил это в своей голове, типа: "Хорошо, на это у меня есть полтора месяца".

Ведущий программы Роман Кемп отметил, что в ленте у Ани, как для главной героини, мало диалогов. На замечание актриса ответила: "Знаете, меня никогда не беспокоило отсутствие диалогов, хотя это имело большой смысл для персонажа. Я "держала лицо", сохраняла образ на протяжении большей части фильма, поэтому, когда вы говорите, что у меня были только глаза, на самом деле это было именно так. Такой элемент обостряет ситуацию. Я уверена, что героиня не особо хочет поговорить о том, что происходит в ее жизни, но она просто выживает. Так что да, я думаю, что это дало картине огонь".

Как известно, Аня возглавила актерский состав новейшего фильма "Фуриоса: Сага о Безумном Максе", премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале 15 мая. Действие нового блокбастера происходит примерно за 15 лет до событий "Безумного Макса: Дороги ярости". В Украине премьера фильма состоится 23 мая.

Напомним, 8 мая сообщалось. что Аня Тейлор-Джой в металлическом мини-платье позировала на фотоколле "Фуриоса". Аня Тейлор-Джой часто поражает поклонников своими оригинальными образами. Актриса снялась в шикарной фотосессии в Мексике.