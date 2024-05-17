На 15-хвилинну сцену пішло 78 днів: Аня Тейлор-Джой розповіла про зйомки "Фуріоси" (відео)

У героїні нового фільму, яку зіграла Аня Тейлор-Джой, мало діалогів, але акторку це не турбує. Зірка фільму переконана, що змогла передати образ войовниці Фуріоси.

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Знаменита акторка Аня Тейлор-Джой 16 травня у програмі The One Show розповіла про те, що відбувалося на знімальному майданчику фільму "Фуріоса: Сага про Божевільного Макса", пише Daily Mail.

Зірка повідомила, що на зйомку 15-хвилинної бойової сцени в її новому фільмі "Фуріоса: Сага про Божевільного Макса" пішло приголомшливі 78 днів. За словами 28-річної акторки, яка зіграла молодшу Фуріосу, це був "дикий" процес зйомок.

"Ми знімали це 78 днів, 78 днів!" — сказала Аня. Так. Це називається "Стоувей". Це була на 100 відсотків та гора, на яку ми всі намагалися піднятися", — поділилася Джой.

Вона продовжила: "Це було дико! Це було дуже весело, але дуже цікаво, тому що все це відбувалося на військовій платформі, тож я чітко намітила це у своїй голові, на кшталт: "Гаразд, на це в мене є півтора місяця".

Ведучий програми Роман Кемп зауважив, що у стрічці в Ані, як для головної героїні, мало діалогів. На зауваження акторка відповіла: "Знаєте, мене ніколи не турбувала відсутність діалогів, хоча це мало великий сенс для персонажа. Я "тримала обличчя", зберігала образ упродовж більшої частини фільму, тому, коли ви кажете, що в мене були тільки очі, насправді це було саме так. Такий елемент загострює ситуацію. Я впевнена, що героїня не особливо хоче поговорити про те, що відбувається в її житті, але вона просто виживає. Так що так, я думаю, що це дало картині вогонь".

Як відомо, Аня очолила акторський склад новітнього фільму "Фуріоса: Сага про Божевільного Макса", прем'єра якого відбулася на Каннському кінофестивалі 15 травня. Дія нового блокбастера відбувається приблизно за 15 років до подій "Божевільного Макса: Дороги люті". В Україні прем'єра фільму відбудеться 23 травня.

Нагадаємо, 8 травня повідомлялося, що Аня Тейлор-Джой у металевій мінісукні позувала на фотоколі "Фуріоса". Аня Тейлор-Джой часто дивує шанувальників своїми оригінальними образами. Акторка знялася в шикарній фотосесії в Мексиці.