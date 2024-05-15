Канни 2024: Аня Тейлор-Джой у прозорій сукні вийшла на червону доріжку фестивалю (фото)

"Наречена на пляжі" — так деякі модні оглядачі охрестили вбрання Ані Тейлор-Джой. Сьогодні відбудеться прем'єра фільму "Фуріоса: Сага про Божевільного Макса", де актриса зіграла одну з головних ролей.

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Американська акторка Аня Тейлор-Джой 14 травня на 77 Каннському кінофестивалі вразила гостей і шанувальників своїм пікантним вбранням, повідомляє Daily Mail.

28-річна кінозірка, виходячи з готелю Marriott в Каннах, продемонструвала неймовірну фігуру в довгій білій сукні з недавньої весільної колекції Симона Порте Жакмюса "Le Mariage". Сукня являла собою біле боді-бандо без бретелей, вкрите прозорим шифоном, прикрашене квітковими аплікаціями і ефектним шлейфом. Свій образ Тейлор-Джой доповнила парою білих босоніжок на шнурівці з ремінцями і великим солом'яним капелюхом від сонця, зав'язаним на шиї чорною стрічкою.

Аня Тейлор-Джо Фото: Getty Images

З прикрас Аня обрала кілька каблучок з дорогоцінним камінням. Знаменитість акуратно вклала своє платинове волосся і нанесла вечірній макіяж, підкресливши губи яскраво-червоною помадою. "Наречена на пляжі" — так деякі модні оглядачі охрестили вбрання актриси.

Аня Тейлор-Джой Фото: Getty Images

15 травня на кінофестивалі в Каннах відбудеться прем'єра її довгоочікуваного фільму "Фуріоса: Сага про Божевільного Макса". Хоча повні огляди картини з'являться не раніше дати виходу 24 травня, рання реакція на "Фуріосу" з боку широкого кола кінокритиків є доволі сильною.

Нагадаємо, 8 травня повідомлялося, що Аня Тейлор-Джой у металевій мінісукні позувала на фотоколі "Фуріоса". Актриса часто вражає шанувальників своїми оригінальними образами. Цього разу вона знялася в шикарній фотосесії в Мексиці.