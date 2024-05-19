Трое детей от трех разных мужчин: Кейт Хадсон откровенно рассказала о своей семье (фото)

Кинозвезда Кейт Хадсон — мама двоих сыновей Райдера, Бингэма и дочери Рани. Актриса смогла сохранить дружеские отношения со всеми бывшими партнерами.

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Американская актриса и модель Кейт Хадсон рассказала о радостях и проблемах своей большой и современной семьи. Имея троих детей от трех разных партнеров, Кейт овладела искусством совместного воспитания с изяществом и теплотой, которые отражают ее экранную харизму, сообщает Рeople.

В 45 лет звезда сериала "Как потерять парня за 10 дней" является матерью 20-летнего Райдера, которого она делит с музыкантом Крисом Робинсоном; сына Бингэма, 12 лет, с фронтменом Muse Мэттом Беллами; и пятилетнюю дочь Рани со своим нынешним женихом, музыкантом Дэнни Фудзикавой.

Актриса Кейт Хадсон со своим женихом Дэнни Фудзикавой Фото: Instagram katehudson

В душевном разговоре Кейт рассказала о безупречной гармонии в своей смешанной семье, объяснив: "Мы очень связаны и очень близки. Любовь может менять форму. Но ко всем детям так много любви".

Эта семейная идилия не является новой для Кейт, чье собственное воспитание было таким же тонким. Кейт и ее брат Оливер, воспитанные матерью, актрисой Голди Хоун и отчимом, актером Куртом Расселом, которого она считает своим отцом, выросли вместе со своим сводным братом Уяттом, сыном Голди и Курта.

Кейт Хадсон со своим отчимом Куртом Расселом Фото: instagram.com/katehudson

Размышляя о динамике своей семьи, Кейт поделилась: "В этой лоскутной семье мы все это поняли… Дети чувствуют, что их всех любят и у них огромная семья". Хадсон смогла сохранить и поддерживать теплые отношения не только с бывшими партнерами, но и построила дружеские с их новыми семьями.

Она подчеркнула близость между своей дочерью Рани и дочерьми ее бывших, назвав их сестрами и отметив заботливую среду, в которой они растут.

Кейт остается главной фигурой в жизни всех своих детей, о которых заботится и всячески поддерживает. Она даже использует возможность присматривать за дочерью Мэтта Беллами Ловеллой, демонстрируя свою приверженность созданию семейных ценностей. По словам актрисы, главным примером для подражания в жизни являются ее родители: "Они прошли через все вместе, и это так удивительно видеть, особенно когда они становятся старше, насколько прекрасны их отношения. Они такие любящие и заботливые. Это похоже на очень редкую голливудскую историю".

Родители Кейт Хадсон — Голди Хоун и Курт Рассел Фото: instagram.com/goldiehawn

Ранее, 30 апреля, Кейт Хадсон впервые рассказала об отношениях с биологическим отцом. Актриса и ее брат Оливер считают своим отцом актера Курта Рассела, который их вырастил и воспитал. Но, невзирая ни на что, Кейт Хадсон желает Биллу Хадсону счастья.