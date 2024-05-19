Троє дітей від трьох різних чоловіків: Кейт Гадсон відверто розповіла про свою сім'ю (фото)

Кінозірка Кейт Гадсон — мама двох синів Райдера та Бінгема й доньки Рані. Акторка змогла зберегти дружні стосунки з усіма колишніми партнерами.

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Американська акторка та модель Кейт Гадсон розповіла про радощі та проблеми своєї великої та сучасної родини. Маючи трьох дітей від трьох різних партнерів, Кейт опанувала мистецтво спільного виховання з витонченістю й теплотою, що віддзеркалюють її екранну харизму, повідомляє Рeople.

У 45 років зірка серіалу "Як втратити хлопця за 10 днів" є матір'ю 20-річного Райдера, якого вона ділить із музикантом Крісом Робінсоном; сина Бінгема, 12 років, із фронтменом Muse Меттом Белламі; та п'ятирічну доньку Рані зі своїм теперішнім нареченим, музикантом Денні Фудзікавою.

Акторка Кейт Гадсон зі своїм нареченим Денні Фудзікавою Фото: Instagram katehudson

У душевній розмові Кейт розповіла про бездоганну гармонію у своїй змішаній сім'ї, пояснивши: "Ми дуже пов'язані й дуже близькі. Любов може змінювати форму. Але до всіх дітей так багато любові".

Ця сімейна ідилія не є новою для Кейт, чиє власне виховання було таким же тонким. Кейт і її брат Олівер, виховані матір'ю, акторкою Голді Гоун, і вітчимом, актором Куртом Расселом, якого вона вважає своїм батьком, виросли разом зі своїм зведеним братом Ваяттом, сином Голді й Курта.

Кейт Гадсон зі своїм вітчимом Куртом Расселом Фото: instagram.com/katehudson

Розмірковуючи про динаміку своєї сім'ї, Кейт поділилася: "У цій клаптиковій сім'ї ми все це зрозуміли... Діти відчувають, що їх усіх люблять, і в них величезна сім'я". Гадсон змогла зберегти й підтримувати теплі стосунки не тільки з колишніми партнерами, а й побудувала дружні з їхніми новими сім'ями.

Вона наголосила на близькості між своєю донькою Рані й доньками її колишніх, назвавши їх сестрами та закцентувавши на дбайливому середовищі, у якому вони ростуть.

Кейт залишається головною фігурою в житті всіх своїх дітей, про яких піклується та яких усіляко підтримує. Вона навіть використовує можливість доглядати за дочкою Метта Белламі Ловеллою, демонструючи свою прихильність до створення сімейних цінностей. За словами акторки, головним прикладом для наслідування в житті є її батьки: "Вони пройшли через усе разом, і це так дивовижно бачити, особливо коли вони стають старшими, наскільки прекрасними є їхні стосунки. Вони такі люблячі й турботливі. Це схоже на дуже рідкісну голлівудську історію".

Батьки Кейт Гадсон — Голді Гоун і Курт Рассел Фото: instagram.com/goldiehawn

Раніше, 30 квітня, Кейт Гадсон уперше розповіла про стосунки з біологічним батьком. Акторка та її брат Олівер вважають своїм батьком актора Курта Рассела, який їх виростив і виховав. Але, попри все, Кейт Гадсон бажає Біллу Гадсону щастя.