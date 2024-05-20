Вернулась к спокойной жизни: Мадонна в модном наряде посетила спектакль на Бродвее (видео)

65-летняя певица недавно закончила грандиозный тур, посетив многие страны мира. В стильном наряде Мадонна посетила театр в центре Манхэттена.

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После изнурительных девяти месяцев, проведенных в Celebration Tour, который завершился масштабным бесплатным концертом в Копакабане в Бразилии, знаменитая поп-дива Мадонна вернулась к более спокойной жизни. 18 мая певица провела часть своего вечера на Бродвее, в театре Лонгакр, сообщает Daily Mail.

Звезда Rebel Heart выглядя стильно в полностью черном ансамбле, состоящем из длинного пальто с меховым воротником, длинной блузки и мешковатых брюк. Свой образ 65-летняя певица дополнила великолепной черной сумочкой и большими солнцезащитными очками. В руке королева музыки несла смартфон в черном чехле. Она уложила длинные волосы мягкими локонами. Видно, что волосы знаменитости имеют слишком отросшие темные корни.

Известно, что поп-звезда 4 мая закончила свой грандиозный тур, в ходу которого дала концерты в США, Канаде, Европе и Южной Америке. Масштабный бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро вызвал полный фурор у ее поклонникоы. Шоу собрало колоссальные 1,6 миллиона фанатов и теперь считается крупнейшим концертом всех времен. Поскольку тур был ретроспективным, звезда сосредоточилась на бэк-каталоге песен за всю свою более чем 40-летнюю карьеру. Имея продажи более 300 миллионов пластинок по всему миру, Мадонна считается самой продаваемой певицей всех времен.

Ранее, 26 апреля, сообщалось, что Мадонна вывела на сцену своих усыновленных детей. Всего у знаменитости шестеро наследников. Четырех из них артистка усыновила из африканской страны.