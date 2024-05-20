Повернулася до спокійного життя: Мадонна в модному вбранні відвідала виставу на Бродвеї (відео)

65-річна співачка нещодавно закінчила грандіозний тур, відвідавши багато країн світу. В стильному вбранні Мадонна відвідала театр у центрі Мангеттена.

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Після виснажливих дев'яти місяців, проведених у Celebration Tour, який завершився масштабним безплатним концертом у Копакабані в Бразилії, знаменита попдіва Мадонна повернулася до спокійнішого життя. 18 травня співачка провела частину свого вечора на Бродвеї, у театрі "Лонгакр", повідомляє Daily Mail.

Зірка Rebel Heart мала стильний вигляд у повністю чорному ансамблі, що складався з довгого пальта з хутряним коміром, довгої блузки та мішкуватих штанів. Свій образ 65-річна співачка доповнила чудовою чорною сумочкою та великими сонцезахисними окулярами. У руці королева музики несла смартфон у чорному чохлі. Вона уклала довге волосся м'якими локонами. Видно, що волосся знаменитості має занадто відросле темне коріння.

Відомо, що попзірка 4 травня закінчила свій грандіозний тур, під час якого дала концерти в США, Канаді, Європі та Південній Америці. Масштабний безплатний концерт на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро викликав повний фурор у її шанувальників. Шоу зібрало колосальні 1,6 мільйона фанатів і тепер вважається найбільшим концертом усіх часів. Оскільки тур був ретроспективним, зірка зосередилася на бек-каталозі пісень за всю свою більш ніж 40-річну кар'єру. Маючи продажі понад 300 мільйонів платівок по всьому світу, Мадонна вважається найпродаванішою співачкою всіх часів.

Раніше, 26 квітня, повідомлялося, що Мадонна вивела на сцену своїх усиновлених дітей. Загалом у знаменитості шестеро спадкоємців. Чотирьох із них артистка усиновила з африканської країни.