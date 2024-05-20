"Но сердце болит": Камалия поделилась, с кем и где встретила день рождения (фото, видео)

Артистка праздновала день рождения в компании особенного человека в своей жизни. Камалия очень расстроена, что рядом нет ее дочерей.

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Украинской певице Камалии 18 мая исполнилось 47 лет. Исполнительница рассказала, как и с кем на самом деле отпраздновала день рождения. В праздничный день рядом с ней не было любимых дочерей. Об этом звезда сообщила, сделав соответствующий пост в Іnstagram.

Накануне Камалия ездила на отдых за границу. Поэтому, фанаты ошибочно предположили, что исполнительница именно в Португалии встретила свое 47-летие. Однако оказалось, что в этот день знаменитость находилась в Украине. Певица сообщила, что свой день рождения особо не праздновала, ведь в Украине идет война и настроения совсем нет. Тем не менее, артистка провела праздник в компании особенного человека в своей жизни — мамы.

"У меня день рождения, но, к сожалению, праздничного настроения совсем нет из-за тяжелой ситуации в Украине. В этот день я нашла поддержку в объятиях мамы, которая поздравила меня с такой теплотой и материнской любовью. Ее слова и объятия стали для меня самым большим подарком", — написала Камалия.

Артистка также добавила, что ей было изрядно грустно, что она не может разделить праздник с дочерьми Арабеллой и Мирабеллой. Дети певицы из-за полномасштабной войны в Украине живут в Великобритании.

"Ваша поддержка очень важна для меня. Но сердце болит, что мои дочери, Мирабелла и Арабелла, в этом году не со мной. Они в Лондоне, и, хотя утром уже поздравили меня и подняли настроение, я очень скучаю по ним. Я мечтаю о том дне, когда смогу отпраздновать день рождения вместе с дочками, в мирной и счастливой Украине", — отметила Камалия.

Ранее, 16 мая сообщалось, что Камалия с детьми и экс-супругом Захуром отправилась на отдых. Захур и Камалия воспитывают двух общих детей. Сейчас они вместе весело проводят время в Португалии.