Как подобрать одежду под цвет глаз: советы для женщин

Цвет — это то, чем можно удачно подчеркнуть все, что вам необходимо. Именно удачно подобранный цвет — это 100% залог стильного и привлекательного образа. Именно поэтому стилисты рекомендуют использовать определенные методики подбора одежды по цвету ваших глаз.

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Выбор цвета — важный параметр создания гармоничного образа именно с вашей внешностью. Цвет в портретной зоне может обеспечить эффект лифтинга, скрыть синяки и отеки под глазами, сделать белки глаз и цвет эмали зубов белее. Именно поэтому персональный стилист Яна Ткаченко рассказала Фокусу, как правильно подобрать одежду под цвет ваших глаз.

Стилист отметила, что воспринимая образ человека, наш глаз движется сверху вниз по диагонали. Подбор одежды к цвету глаз может вызвать более благоприятную реакцию, поскольку привлекает внимание к вашей естественной красоте — глазам как к фокусу. Этот принцип подбора цветов в одежде самый простой в реализации. Он создает гармоничный визуальный баланс. Если цвет рубашки у мужчины подобран правильно, то цвет его глаз мы запомним очень легко, отмечает Яна Ткаченко. А еще этот способ способствует повышению привлекательности человека. Вы акцентируете главный элемент своей внешности, который отражает вашу личность.

Яна Ткаченко рассказала, что есть два способа подчеркнуть цвет глаз — выбрать оттенок из семейства цвета или контрастный к нему.

"По первому способу людям с голубыми глазами лучше всего подойдут холодные оттенки — голубой, серый, кобальтовый синий. Синим или зеленым глазам подойдут холодные тона насыщенного синего и изумрудно-зеленого оттенка. Тем, кто имеет карие глаза, больше всего льстят более теплые оттенки — оранжевого или красного цветов", — отметила Яна Ткаченко.

Стилист также добавила, что для темных глаз подойдут теплые тона, такие как насыщенные коричневые и землистые оттенки, могут создать дополнительный контраст, подчеркивая глубину взгляда. Если у вас зеленые глаза, выбирайте натуральную зелень от морской пены до хаки, чтобы подчеркнуть интенсивность самого редкого цвета глаз.

По второму способу, объясняет Яна Ткаченко, ваши голубые глаза засияют на фоне оранжевого, красного или терракотового цветов. Комплементарным к зеленым глазам буду красный, фуксия, розовый, фиолетовый.

"Есть несколько путей акцентировать карие глаза. Коричневый цвет относится к категории нейтральных. Его можно сочетать во многих вариантах. В качестве дополнительного цвета вы можете выбрать из семейства голубых, а также соседние цвета, такие как зеленый и фиолетовый — все они прекрасно подчеркивают карий оттенок ваших глаз. И, конечно, коричневый и коричневый тоже хорошо сочетаются", — отметила стилист.

У нас остался еще серый и черный цвета глаз. В этом случае, стилист отмечает, что все очень просто: темным — темное, светлым — светлое. Сочетайте черные глаза с более темными цветами, такими как темно-синий, темно-фиолетовый, бордовый и темно-зеленый. К серым глазам подойдут более светлые оттенки — нежно-голубой, светло-лиловый, нежный пыльно-розовый и светло-оливковый.

Цветной круг Фото: pinterest.com

Напомним, ранее мы писали советы от стилиста, как выбрать джинсы. Кроме этого, Фокус писал, топ-5 антитрендовых вещей, от которых стоит избавиться.