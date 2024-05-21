Марина Аристова призналась, общается ли с мужем после развода (видео)

Марина и Юрий Аристов прожили в браке 13 лет. Совместно пара имеет двоих детей Машу и Роберта. Кроме этого, Марина также имеет старшую дочь от пешего брака.

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38-летняя телеведущая, блогер и экс-участница шоу "Холостяк" Марина Аристова призналась, общается ли после развода с бывшим мужем политиком и бизнесменом Юрием Аристовым. Подробностями личной жизни блогерша поделилась в выпуске Тур Звездами на Люкс ФМ!

На вопрос журналистки, как Марина Аристова живет после развода, она ответила: "Оправилась. Живу дальше".

В частности, Марина Аристова призналась, что общается с бывшим мужем, с которым прожила в браке 13 лет. Блогерша отметила, что пара имеет общих детей, поэтому они не могут не общаться.

"Отношения у нас дипломатические. Мы нормально общаемся по поводу детей", — отметила блогерша.

На вопрос журналистки, выплачивает ли муж алименты на детей, блогер объяснила, что она не подавала на алименты, ведь муж и так поддерживает семью финансово.

"Я не подавала на алименты. Муж оплачивает школу, нянь и какие-то бытовые нужды детей. Это не очень много и достаточно, чтобы дети чувствовали себя комфортно", — пояснила Аристова.

15:03 Аристова об отношениях с бывшим мужем

Стоит отметить, что в феврале 2024 года Марина Аристова сообщила, что после 13 лет брака с политиком и бизнесменом Юрием Аристовым, развелись. Уже потом блогер призналась, что причиной этому стали измены со стороны мужа и проблемы с работой. Тогда Марина Аристова призналась, что долгое время готовилась к разводу, однако не теряла надежду сохранить семью.