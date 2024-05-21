Марина Арістова зізналася, чи спілкується з чоловіком після розлучення (відео)

Марина та Юрій Арістов прожили у шлюбі 13 років. Спільно пара має двох дітей Машу та Роберта. Крім цього, Марина також має старшу доньку від пешого шлюбу.

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38-річна телеведуча, блогерка та ексучасниця шоу "Холостяк" Марина Арістова зізналася, чи спілкується після розлучення з колишнім чоловіком політиком та бізнесменом Юрієм Арістовим. Подробицями особистого життя блогерка поділилася у випуску Тур Зірками на Люкс ФМ!

На запитання журналістки, як Марина Арістова живе після розлучення, вона відповіла: "Оговталась. Живу далі".

Зокрема, Марина Арістова зізналася, що спілкується з колишнім чоловіком, з яким прожила у шлюбі 13 років. Блогерка відзначила, що пара має спільних дітей, тому вони не можуть не спілкуватися.

"Стосунки у нас дипломатичні. Ми нормально спілкуємось з приводу дітей", — зазначила блогерка.

На запитання журналістки, чи виплачує чоловік аліменти на дітей, блогерка пояснила, що вона не подавала на аліменти, адже чоловік і так підтримує родину фінансово.

"Я не подавала на аліменти. Чоловік оплачує школу, нянь і якісь побутові потреби дітей. Це не дуже багато і достатньо, щоб діти почували себе комфортно", — пояснила Арістова.

15:03 Арістова про стосунки з колишнім чоловіком

Варто відзначити, що у лютому 2024 року Марина Арістова повідомила, що після 13 років шлюбу з політиком та бізнесменом Юрієм Арістовим, розлучилися. Вже згодом блогерка зізналася, що причиною цьому стали зради з боку чоловіка та проблеми з роботою. Тоді Марина Арістова зізналася, що тривалий час готувалася до розлучення, однак не втрачала надію зберегти сім’ю.