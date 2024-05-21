Марина Аристова призналась, действительно ли имеет роман с хореографом Максом Леоновым (видео)

Марина Аристова уже три месяца как официально сообщила, что развелась с мужем. По словам блогера, сейчас она не в отношениях.

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38-летняя блогер Марина Аристова, которая в начале 2024 призналась, что разводится со своим мужем политиком и бизнесменом Юрием Аристовым после 13 лет брака, прокомментировала, действительно ли у нее роман с участником проекта "Танцы со звездами" Максом Леоновым, который также в марте 2024 разошелся со своей гражданской женой после 11 лет брака. Подробностями личной жизни блогерша поделилась в выпуске Тур Звездами на Люкс ФМ!

В частности, журналистка отметила, что чаще в сети ходят слухи о романе Марины Аристовой и Макса Леонов, действительно ли это так, ведь они оба в начале 2024 года признались, что разорвали свои предыдущие отношения.

На что Марина Аристова ответила, что между ней и Максимом действительно есть симпатия, однако они всего лишь друзья.

На вопрос журналистки, свободно ли сейчас сердце Марины, она ответила, что имеет симпатию, однако серьезных отношений пока нет.

"Я с Максом Леоновым дружу, мы друзья, но да у меня есть симпатия. Я хожу на свидания, у меня жизнь продолжается. Я красивая молодая женщина, конечно я это делаю. У меня сейчас все неоднозначно. У меня есть чувства к мужу, но с Максом мы друзья. Сейчас у меня есть симпатия", — пояснила блогерша.

Кто такой Макс Леонов?

Макс Леонов — украинский хореограф. Двукратный вице-чемпион мира в латиноамериканской программе по версии IDSA и вице-чемпион Украины. Фамилия Леонова стала известной после того, как в 2017 году он впервые принял участие в шоу "Танцы со звездами" (грузинская версия). Уже потом хореографа пригласили присоединиться к украиснскому проекту "Танцы со звездами". Там Макс Леонив выступал в паре с ведущей Машей Ефросининой, певицей Евгенией Власовой, актрисой Еленой Кравец и с певицей Сантой Димопулос, с которой в 2020 году одержал победу.

Макс Леонов 11 лет жил в гражданском браке с женщиной по имени Юлия. Однако уже в марте 2024 года танцовщик сообщил, что пара рассталась и же год как не общается.

Напомним, ранее мы писали, что о разводе Марины и Юрия Аристовых стало известно в феврале 2024 года. Уже потом блогер в одном из своих интервью призналась, что причиной разрыва пары после 13 лет совместной жизни стали постоянные измены мужа и недоразумения в работе (пара имела общий бизнес).