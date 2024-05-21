Марина Арістова зізналася, чи дійсно має роман з хореографом Максом Леоновим (відео)

Марина Арістова вже три місяці як офіційно повідомила, що розлучилася з чоловіком. За словами блогерки, зараз вона не в стосунках.

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38-річна блогерка Марина Арістова, яка на початку 2024 зізналася, що розлучається зі своїм чоловіком політиком та бізнесменом Юрієм Арістовим після 13 років шлюбу, прокоментувала, чи дійсно в неї роман з учасником проєкту "Танці з зірками" Максом Леонов, який також у березні 2024 розійшовся зі своєю цивільною дружиною після 11 років шлюбу. Подробицями особистого життя блогерка поділилася у випуску Тур Зірками на Люкс ФМ!

Зокрема, журналістка зазначила, що частіше в мережі ширяться чутки про роман Марини Арістової та Макса Леонов, чи дійсно це так, адже вони обоє на початку 2024 року зізналися, що розірвали свої попередні стосунки.

На що Марина Арістова відповіла, що між нею і Максимом дійсно є симпатія, однак вони всього лише друзі.

На запитання журналістки, чи вільне зараз серце Марини, вона відповіла, що має симпатію, однак серйозних стосунків поки немає.

"Я з Максом Леоновим дружу, ми друзі, але так у мене є симпатія. Я ходжу на побачення, у мене життя продовжується. Я гарна молода жінка, звичайно я це роблю. У мене зараз все неоднозначно. У мене є почуття до чоловіка, але з Максом ми друзі. Зараз у мене є симпатія", — пояснила блогерка.

Хто такий Макс Леонов?

Макс Леонов — український хореограф. Дворазовий віце-чемпіон світу у латиноамериканській програмі за версією IDSA та віце-чемпіон України. Прізвище Леонова стало відомим після того, як у 2017 році він вперше взяв участь у шоу "Танці з зірками" (грузинська версія). Вже згодом хореографа запросили приєднатися до україснського проєкту "Танці з зірками". Там Макс Леонив виступав у парі з ведучою Машою Єфросиніною, співачкою Євгенією Власовою, акторкою Оленою Кравець та зі співачкою Сантою Дімопулос, з якою у 2020 році здобув перемогу.

Макс Леонов 11 років жив у цивільному шлюбі з жінкою на ім'я Юлія. Однак вже в березні 2024 танцівник повідомив, що пара розлучилася і же рік як не спілкується.

Нагадаємо, раніше ми писали, що про розлучення Марини та Юрія Арістових стало відомо у лютому 2024 року. Вже згодом блогерка в одному зі своїх інтерв'ю зіззналася, що причиною розриву пари після 13 років сумісного життя стали постійні зради чоловіка та непорозуміння в роботі (пара мала спільний бізнес).