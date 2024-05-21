"Часто впадает в ярость": Бритни Спирс нуждается в новой опеке, — СМИ (фото)

Бритни Спирс в последнее время шокирует общество своими выходками. Недавно певица устроила бурный скандал в отеле Лос-Анджелеса.

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Американская поп-звезда Бритни Спирс может причинить вред себе или другим. Близкие и друзья знаменитости боятся за нее и верят, что единственный путь к долгосрочному выживанию — еще одна опека. Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на свои источники.

Инсайдеры сообщили журналистам, что психическое здоровье Бритни "находилось в упадке с момента окончания опеки". По их словам, певица часто не принимает стабилизирующие лекарства, пьет и употребляет различные наркотики, что особенно опасно, поскольку у нее уже были проблемы с злоупотреблением психотропных веществ, из-за которых звезду неоднократно отправляли на реабилитацию.

Бритни Спирс Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Кроме того, ее нынешний парень Пол Солиз, человек с криминальным прошлым, "управляет ее домом и ее жизнью". Поклонники Бритни, организовав движение #FreeBritney, смогли добиться освобождения Спирс от опеки отца. 12 ноября 2021 года суд вынес соответствующее решение.

"Все источники, с которыми мы разговаривали, говорят… что прекращение опеки было огромной ошибкой, хотя они добавляют, что ее отец, Джейми Спирс , больше не был подходящим человеком, чтобы руководить всем, в основном потому, что певица начала его сильно ненавидеть, — говорится в статье.

Джейми Спирс — отец Бритни Фото: Getty Images

Источники издания также сообщили, что у Бритни бывают "резкие перепады настроения, она часто впадает в ярость, заканчивающуюся физическим насилием. Бывают случаи, когда нам говорят, что с ней невозможно общаться, потому что она не может вести рациональный разговор".

Друзья обратились за помощью к журналистам и попросили опубликовать информацию о состоянии Спирс. Они считают, что общественность должна поддержать создание новой опеки над звездой. "Каждый источник, с которым мы говорили, говорит… если дела будут продолжаться так, как они идут, Бритни окажется в серьезной опасности", — отметили в издании.

Ранее, 6 мая сообщалось, что Бритни Спирс прокомментировала инцидент в отеле Chateau Marmont. Поклонники уже успели предположить, что со Спирс случился нервный срыв, похожий на тот, что был у нее в 2008 году, когда она побрила голову наголо и набросилась с зонтиком на папарацци. Певица решила не молчать и рассказала свою правду о недавнем скандале.