Эксперт по свиданиям назвала 7 самых сложных моментов в отношениях и как их преодолеть (фото)

Эксперт Хейли Куинн считает, что в отношениях очень важно соблюдать границы партнера. По ее словам, отсутствие общения является одной из наиболее частых причин ссор.

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Влюбиться — самое захватывающее в жизни, то оставаться влюбленным — самое сложное. Так говорят многие психологи. Британский эксперт по свиданиям Хейли Куинн считает, что романтические отношения требуют большой работы обоих партнеров. Она в интервью Independent рассказала о самых сложных моментах в отношениях многих пар и способах их преодоления.

Взаимное уважение

Проходя через разные этапы жизни с другим человеком, вы неизбежно сталкиваетесь с периодами, когда уровень вашего уважения друг к другу меняется. Иногда в лучшую сторону, иногда в худшую. Но неуважение к мировоззрению, границам, интересам и семье вашего партнера может привести к серьезным проблемам в отношениях. Будьте благодарны за то, кем они являются, за их роль в вашей жизни и старайтесь не конфликтовать с родственниками.

Определение отношений

Когда вы действительно вступаете в отношения с кем-то, обоим партнерам может потребоваться больше времени, чтобы осознать, что вы не просто случайно встречаетесь.

"Одна из самых больших проблем в современных отношениях — это понять, превратилось ли "встреча с кем-то" в серьезные отношения", — говорит Хейли Куинн. Чтобы перейти на этап, она советует прислушаться к тому, что другой человек говорит о своей позиции в отношении обязательств к вам.

Отсутствие общения

Неэффективное общение с партнером является одной из наиболее частых причин ссор, главным образом из-за того, насколько неприятно может быть ощущение, что кто-то вас не слушает. Чтобы решить проблемы общения, будь то отсутствие общения или недопонимание, эксперт рекомендует избегать обвинений. "Будьте открыты и уважайте чувства и потребности другого", — добавила Хейли.

Общение является важным фактором построения хороших отношений Фото: Shutterstock

Общение один на один

Мы все занятые люди, поэтому иногда легко позволить отношениям, особенно долгосрочным, отойти на второй план, когда вы заняты карьерой.

"Однако, когда время общения один на один сокращается почти до нуля, отношениям могут недоставать физической и эмоциональной составляющей", — говорит Куинн.

Другими словами, избегайте того, что единственное время, которое вы говорите со своим партнером, — это перед телевизором или когда моете посуду.

Физическая близость

Отсутствие или сокращение физической близости, что в определенные моменты является обычным явлением, но может вызвать проблемы в отношениях.

"Физическая близость вырабатывают окситоцин, гормон любви, который укрепляет доверие и сближает пару. Поэтому это следует поощрять", — отмечает эксперт.

Компромисс

Это самый старый совет по отношениям: научитесь идти на компромисс со своим партнером, это действительно важно, говорит Куинн.

"Важно иметь реалистичные ожидания в отношении ваших отношений. Необходимо отпустить мелкие проблемы, создать гармонию и принять некоторые взаимные уступки в вашем партнерстве, при этом сохранив свой статус-кво", — считает Хейли.

В отношениях важно создать гармонию Фото: Getty Images

Разногласия

Споры – неизбежная часть любых отношений. "Важно то, как вы аргументируете. Важно держать под контролем разногласия по поводу любых проблем. Понять партнера и двигаться дальше, не раздувая скандал, позволит вам избежать непонимания и сохранить отношения", — говорит Куинн.

Напомним, 4 мая психолог рассказал, как вести себя с грандиозными нарциссами. Даже самые крепкие и яркие отношения могут подвергнуться серьезному испытанию на прочность нарцисстическими замашками людей.