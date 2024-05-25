Експертка з побачень назвала 7 найскладніших моментів у стосунках і як їх подолати (фото)

Експертка Гейлі Квінн вважає, що у стосунках дуже важливо дотримуватися кордонів партнера. За її словами, відсутність спілкування є однією з найчастіших причин сварок.

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Закохатися — найзахопливіше в житті, то залишатися закоханим — найскладніше. Так кажуть багато психологів. Британський експерт із побачень Гейлі Квінн вважає, що романтичні стосунки вимагають великої роботи обох партнерів. Вона в інтерв'ю Independent розповіла про найскладніші моменти у стосунках багатьох пар і способи їх подолання.

Взаємна повага

Проходячи через різні етапи життя з іншою людиною, ви неминуче стикаєтеся з періодами, коли рівень вашої поваги один до одного змінюється. Іноді в кращий бік, іноді в гірший. Але неповага до світогляду, кордонів, інтересів і сім'ї вашого партнера може призвести до серйозних проблем у стосунках. Будьте вдячні за те, ким вони є, за їхню роль у вашому житті та намагайтеся не конфліктувати з родичами.

Визначення відносин

Коли ви дійсно вступаєте у стосунки з кимось, обом партнерам може знадобитися більше часу, щоб усвідомити, що ви не просто випадково зустрічаєтеся.

"Одна з найбільших проблем у сучасних стосунках — це зрозуміти, чи перетворилася "зустріч із кимось" на серйозні стосунки", — каже Гейлі Квінн. Щоб перейти на етап, вона радить прислухатися до того, що інша людина говорить про свою позицію щодо зобов'язань до вас.

Відсутність спілкування

Неефективне спілкування з партнером є однією з найчастіших причин сварок, головним чином через те, наскільки неприємним може бути відчуття, що хтось вас не слухає. Щоб розв'язати проблеми спілкування, чи то відсутність спілкування, чи то непорозуміння, експерт рекомендує уникати звинувачень. "Будьте відкриті та поважайте почуття і потреби іншого", — додала Гейлі.

Спілкування є важливим фактором побудови хороших стосунків Фото: Shutterstock

Спілкування один на один

Ми всі зайняті люди, тому іноді легко дозволити стосункам, особливо довгостроковим, відійти на другий план, коли ви зайняті кар'єрою.

"Однак, коли час спілкування віч-на-віч скорочується майже до нуля, стосункам може бракувати фізичної та емоційної складової", — каже Квінн.

Іншими словами, уникайте того, що єдиний час, який ви говорите зі своїм партнером, — це перед телевізором або коли миєте посуд.

Фізична близькість

Відсутність або скорочення фізичної близькості, що в певні моменти є звичайним явищем, але може спричинити проблеми у стосунках.

"Фізична близькість виробляє окситоцин, гормон кохання, який зміцнює довіру та зближує пару. Тож це слід заохочувати", — зазначає експерт.

Компроміс

Це найстаріша порада щодо стосунків: навчіться йти на компроміс зі своїм партнером, це справді важливо, каже Квінн.

"Важливо мати реалістичні очікування щодо ваших стосунків. Необхідно відпустити дрібні проблеми, створити гармонію і прийняти деякі взаємні поступки у вашому партнерстві, при цьому зберігши свій статус-кво", — вважає Гейлі.

У стосунках важливо створити гармонію Фото: Getty Images

Розбіжності

Суперечки — неминуча частина будь-яких стосунків. "Важливо те, як ви аргументуєте. Важливо тримати під контролем розбіжності з приводу будь-яких проблем. Зрозуміти партнера і рухатися далі, не роздмухуючи скандал, дасть вам змогу уникнути нерозуміння і зберегти стосунки", — каже Квінн.

Нагадаємо, 4 травня психолог розповів, як поводитися з грандіозними нарцисами. Навіть найміцніші та найяскравіші стосунки можуть піддатися серйозному випробуванню на міцність нарцисичними замашками людей.