Идеальный макияж на лето: советы от визажиста

Идеальный макияж на лето есть. Но для каждого он свой. Залогом успеха идеального макияжа на лето станет правильный уход и подготовка к нему.

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Впереди лето и жаркая погода, а это значит, что потеть мы будем больше. Поэтому в этот период особое значение придется уделить своему макияжу. О том, какой макияж выбрать на лето рассказала визажист Юлия Глушенко.

По ее словам, самым важным, что должно быть всегда — это подготовка кожи к макияжу, а именно очищение, тонизирование, увлажнение и обязательно SPF 50. Визажистка отмечает, что подготовка к макияжу летом требует особого внимания, поскольку высокая влажность и температура могут повлиять на его устойчивость.

Юлия Глушенко отметила, что больше все зависит от типа макияжа или события куда вы идете. В частности, если это ежедневный или домашний макияж, то ухода + SPF будет достаточно! По желанию используйте ВВ-крем или Сс-крем. А вот если макияж деловой, дневной, котельный, вечерний, или его устойчивость должна быть более 6-8 часов, то тогда, по словам визажистки, нужно постараться.

Именно поэтому Юлия Глушенко дала несколько советов, которые помогут подготовить кожу к макияжу летом и максимально долго держать всю красоту.

Очищение кожи

Визажист рекомендует начать макияж с очищения лица с помощью средств, которые подходят для вашего типа кожи. Она отмечает, что от сезона тип кожи может меняться. Всегда сухая кожа может стать нормальной, нормальная — комбинированной, комбинированная — жирной!

Увлажнение

Юлия Глушенко отметила, что важно увлажнять кожу после очищения, даже жирную, ведь она может стать склонной к потере влаги — обезвоженной. Для этого визажист рекомендует использовать легкие кремы на водной основе и избегать жирных текстур.

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Защита от солнца

Также визажист отмечает, что летом каждый раз наносите SPF для защиты от солнца. Это важно, поскольку солнце может повредить кожу и уменьшить стойкость макияжа.

Используйте праймер

Праймер поможет выровнять текстуру кожи, уменьшить блеск и подготовить кожу к нанесению макияжа, объяснила Юлия Глушенко. Выбирайте праймеры по типу кожи, или те, которые помогут контролировать блеск.

Юлия Глушенко рекомендует летом отдавать предпочтение легкому макияжу, чтобы избежать ощущения тяжести.

Фиксация макияжа

Чтобы макияж держался дольше Юлия Глушенко рекомендует закрепить макияж с помощью прозрачной матирующей пудры, или с помощью фиксирующего спрея.

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Освежающие спреи

Также визажист рекомендует использовать освежающие спреи для увлажнения кожи и обновления макияжа в течение дня. По ее словам, они помогут избежать перегревания и сохранят ваш макияж стойким.

Кроме этого, визажист отметила, что также важно в течение дня использовать матирующие салфетки, которые заберут чрезмерный блеск с лица и макияж будет как новый.

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