Ідеальний макіяж на літо: поради від візажиста

Ідеальний макіяж на літо є. Але для кожного він свій. Запорукою успіху ідеального макіяжу на літо стане правильний догляд та підготовка до нього.

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Попереду літо та жарка погода, а це означає, що пітніти ми будемо більше. Тому у цей період особливу вагу доведеться приділити своєму макіяжу. Про те, який макіяж вибрати на літо розповіла візажистка Юлія Глушенко.

За її словами, найважливішим, що має бути завжди — це підготовка шкіри до макіяжу, а саме очищення, тонізування, зволоження та обов'язково SPF 50. Візажистка наголошує, що підготовка до макіяжу влітку потребує особливої уваги, оскільки висока вологість та температура можуть вплинути на його стійкість.

Юлія Глушенко зауважила, що більше все залежить від типу макіяжу або події куди ви йдете. Зокрема, якщо це щоденний або домашній макіяж, то догляду + SPF буде достатньо! За бажанням використайте ВВ-крем чи Сс- крем. А от якщо макіяж діловий, денний, котельний, вечірній, або його стійкість має бути понад 6–8годин, то тоді, за словами візажистки, потрібно постаратись.

Саме тому Юлія Глушенко дала кілька порад, які допоможуть підготувати шкіру до макіяжу влітку та максимально довго тримати всю красу.

Очищення шкіри

Візажистка рекомендує почати макіяж з очищення обличчя за допомогою засобів, які підходять для вашого типу шкіри. Вона наголошує, що від сезону тип шкіри може змінюватись. Завжди суха шкіра може стати нормальною, нормальна — комбінованою, комбінована — жирною!

Зволоження

Юлія Глушенко зазначила, що важливо зволожувати шкіру після очищення, навіть жирну, адже вона може стати схильною до втрати вологи — зневодненою. Для цього візажистка рекомендує використовувати легкі креми на водній основі і уникати жирних текстур.

Фото: Getty

Захист від сонця

Також візажистка наголошує, що влітку щоразу наносьте SPF для захисту від сонця. Це важливо, оскільки сонце може пошкодити шкіру та зменшити стійкість макіяжу.

Використовуйте праймер

Праймер допоможе вирівняти текстуру шкіри, зменшити блиск та підготувати шкіру до нанесення макіяжу, пояснила Юлія Глушенко. Вибирайте праймери по типу шкіри, або ті, які допоможуть контролювати блиск.

Юлія Глушенко рекомендує влітку надавати перевагу легкому макіяжу, щоб уникнути відчуття важкості.

Фіксація макіяжу

Щоб макіяж тримався довше Юлія Глушенко рекомендує закріпити макіяж за допомогою прозорої матуючої пудри, або за допомогою фіксуючого спрею.

Фото: Freepik

Освіжаючі спреї

Також візажистка рекомендує використовувати освіжаючі спреї для зволоження шкіри та оновлення макіяжу впродовж дня. За її словами, вони допоможуть уникнути перегрівання та збережуть ваш макіяж стійким.

Крім цього, візажистка зазначила, що також важливо протягом дня використовувати матуючі серветки, які заберуть надмірний блиск з обличчя і макіяж буде як новий.

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