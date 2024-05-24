Скандал на шоу Louis Vuitton в Барселоне: протестующие штурмовали парк Гауди (видео)

Знаменитый парк закрыли для дефиле. Но местные жители обвинили организаторов в "приватизации" общественного пространства.

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Показ мод Louis Vuitton в Барселоне прошел не так, как ожидалось. Протестующие попытались взять знаменитый парк Гауди, закрытый для дефиле, штурмом. Об этом пишет Daily Mail.

Парк Гуэль, одну из главных достопримечательностей Барселоны, закрыли для показа Louis Vuitton и пригласили туда селебрити со всего мира: Эмму Стоун, Софи Тернер, Дженнифер Коннелли и Ану де Армас. Но местные жители были возмущены тем, что общественное место закрыли для общественности. И попытались взять парк штурмом, столкнувшись с полицией.

Протесты на показе Louis Vuitton

В итоге полицейские били протестующих дубинками, а те окружили парк с транспарантами. Одного из протестующих жестоко избили, а также сообщается о задержанных.

Кроме того, что парк Гуэль закрыли из-за частного мероприятия, жителей Барселоны возмутил тот факт, что бесценное творение знаменитого Гауди было повреждено во время дефиле.

Кроме бурного протеста прошел также и более мирный митинг. Протестующие устроили пародийное дефиле под аплодисменты прохожих.

Показ Louis Vuitton

Само мероприятие Louis Vuitton является одним из многих, организованных люксовым модным брендом. Среди присутствующих был владелец и генеральный директор LVMH Бернар Арно, который в этом году сохранил за собой место самого богатого человека в мире с ошеломляющим состоянием в 206 миллиардов долларов по данным Forbes.

Протесты на показе Louis Vuitton

Напомним, парк Гуэль был построен в 1914 году, примерно через 14 лет после того, как он был основан под руководством каталонского предпринимателя Эусеби Гуэля.

С 1926 года парк был признан муниципальным парком, и теперь здесь находится Дом-музей Гауди, оба из которых сами по себе признаны важными артефактами местной культуры.

В 1984 году парк был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, поклонников творчества Гауди ждет хорошая новость. Его знаменитый собор Саграда Фамилия, который строят в Барселоне с 1882 года, могут закончить в 2026 году. Так утверждают в организации, отвечающей за управление объектом.