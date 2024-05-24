Скандал на шоу Louis Vuitton у Барселоні: протестувальники штурмували парк Гауді (відео)

Знаменитий парк закрили для дефіле. Але місцеві жителі звинуватили організаторів у "приватизації" громадського простору.

Related video

Показ мод Louis Vuitton у Барселоні пройшов не так, як очікувалося. Протестувальники спробували взяти знаменитий парк Гауді, закритий для дефіле, штурмом. Про це пише Daily Mail.

Парк Гуель, одну з головних визначних пам'яток Барселони, закрили для показу Louis Vuitton і запросили туди селебріті з усього світу: Емму Стоун, Софі Тернер, Дженніфер Коннеллі та Ану де Армас. Але місцеві жителі були обурені тим, що громадське місце закрили для громадськості. І спробували взяти парк штурмом, зіткнувшись із поліцією.

Протести на показі Louis Vuitton

У підсумку поліцейські били протестувальників кийками, а ті оточили парк із транспарантами. Одного з протестувальників жорстоко побили, а також повідомляють про затриманих.

Крім того, що парк Гуель закрили через приватний захід, жителів Барселони обурив той факт, що безцінне творіння знаменитого Гауді було пошкоджено під час дефіле.

Крім бурхливого протесту пройшов також і більш мирний мітинг. Протестувальники влаштували пародійне дефіле під оплески перехожих.

Показ Louis Vuitton

Сам захід Louis Vuitton є одним з багатьох, організованих люксовим модним брендом. Серед присутніх був власник і генеральний директор LVMH Бернар Арно, який цього року зберіг за собою місце найбагатшої людини у світі з приголомшливим статком у 206 мільярдів доларів за даними Forbes.

Протести на показі Louis Vuitton

Нагадаємо, парк Гуель був побудований 1914 року, приблизно через 14 років після того, як він був заснований під керівництвом каталонського підприємця Еусебі Гуеля.

З 1926 року парк був визнаний муніципальним парком, і тепер тут розташований Будинок-музей Гауді, обидва з яких самі по собі визнані важливими артефактами місцевої культури.

1984 року парк було оголошено об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, на шанувальників творчості Гауді чекає гарна новина. Його знаменитий собор Саграда Фамілія, який будують у Барселоні з 1882 року, можуть закінчити 2026 року. Так стверджують в організації, що відповідає за управління об'єктом.