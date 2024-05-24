Лилия Подкопаева показала редкий снимок с двумя детьми (фото)

Кроме Вадима и Каролины, чемпионка воспитывает маленькую дочь Эвелину. Накануне старший сын Лилии закончил школу в США.

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45-летняя украинская спортсменка Лилия Подкопаева показала редкий семейный кадр с мужем и двумя детьми. Фото чемпионка опубликовала в Instagram.

Недавно 18-летний сын Лилии Вадим закончил школу в США, поэтому семья собралась вместе, чтобы поздравить его с этим достижением. Наследник спортсменки позировал в традиционной мантии и шапке, держа в руках документ о получении образования.

Кроме мамы с мужем Игорем Дубинским, выпускника пришла поддержать 17-летняя сестра Каролина.

"Последний звонок", — лаконично написала Лилия Подкопаева, которая позировала на фото в объятиях возлюбленного.

Лилия Подкопаева с мужем и детьми Фото: скріншот

Отметим, что уроженка Донецка усыновила Вадима, когда ему не было даже года. Впоследствии она стала мамой девочки Каролины, которую родила в союзе с бизнесменом Тимофеем Нагорным. Также у олимпийской чемпионки есть четырехлетняя дочь Эвелина от нынешнего мужа Игоря Дубинского, с которым Подкопаева состоит в браке с 2018 года.

В связи с тем, что у Вадима была высокая успеваемость в школе, которая принесла отличные результаты, он может рассчитывать на бесплатное обучение в выбранном высшем учебном заведении США.

Из соцсетей многодетной мамы стало известно, что ее единственный сын решил осваивать специальность промышленной инженерии в ведущем государственном научно-исследовательском университете "Georgia Tech".

Лилия Подкопаева с сыном

Напомним, общается ли Лилия Подкопаева с Ани Лорак.

Также Фокус писал о секрете стройной фигуры Лилии Подкопаевой.