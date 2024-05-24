"Он вскрыл маме живот": актриса Ольга Жуковцова рассказала об отце, который едва не убил ее мать (видео)

Ольга Жуковцова поделилась неприятными воспоминаниями из детства. Актриса рассказала об отце, который пытался убить ее мать.

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Актриса сериала "Слуга народа" Ольга Жуковцова рассказала, как в три года на ее глазах отец пытался убить маму. Неприятными воспоминаниями из детства актриса поделилась в интервью Славы Демина.

В частности, актриса вспомнила, что когда ей было 3 года, она видела, как отец бил ее маму. А однажды мужчина даже пытался убить мать.

"Я думаю, что он поймал "белку" и он хотел убить маму. Мне было три года, я закрываю маму, он ее бьет, я прям очень маленькая, он говорит ну ладно. И на следующий день, я спала с мамой, я просыпаюсь и вся кровать в крови. У него была комната на замке, у нас была трехкомнатная квартира. Он полностью вскрыл маме живот, она со мной в кровати спала, перерезал вены. Пошел в свою комнату, закрылся и перерезал себе вены", — рассказала актриса.

Женщина с полученными травмами смогла доползти до соседей и попросила о помощи. В результате женщине сделали сложную операцию, поскольку мужчина задел, какую-то из важных артерий возле сердца.

Актриса вспоминает, что отец много пил, гулял и изменял матери. Тогда и маму, и отца актрисы спасли врачи. Отец Ольги после ситуации уехал в Эстонию к своей любовнице, с которой открыто гулял.

Напомним, ранее мы писали, что звезда сериала "Слуга народа" рассказала о сыне и муже, которые живут за границей.

Кроме этого, Фокус писал, актриса Ольга Жуковцова из "Слуги народа" развелась с мужем.