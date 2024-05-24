"Он вскрыл маме живот": актриса Ольга Жуковцова рассказала об отце, который едва не убил ее мать (видео)
Ольга Жуковцова поделилась неприятными воспоминаниями из детства. Актриса рассказала об отце, который пытался убить ее мать.
Актриса сериала "Слуга народа" Ольга Жуковцова рассказала, как в три года на ее глазах отец пытался убить маму. Неприятными воспоминаниями из детства актриса поделилась в интервью Славы Демина.
В частности, актриса вспомнила, что когда ей было 3 года, она видела, как отец бил ее маму. А однажды мужчина даже пытался убить мать.
"Я думаю, что он поймал "белку" и он хотел убить маму. Мне было три года, я закрываю маму, он ее бьет, я прям очень маленькая, он говорит ну ладно. И на следующий день, я спала с мамой, я просыпаюсь и вся кровать в крови. У него была комната на замке, у нас была трехкомнатная квартира. Он полностью вскрыл маме живот, она со мной в кровати спала, перерезал вены. Пошел в свою комнату, закрылся и перерезал себе вены", — рассказала актриса.
Женщина с полученными травмами смогла доползти до соседей и попросила о помощи. В результате женщине сделали сложную операцию, поскольку мужчина задел, какую-то из важных артерий возле сердца.
Актриса вспоминает, что отец много пил, гулял и изменял матери. Тогда и маму, и отца актрисы спасли врачи. Отец Ольги после ситуации уехал в Эстонию к своей любовнице, с которой открыто гулял.
Напомним, ранее мы писали, что звезда сериала "Слуга народа" рассказала о сыне и муже, которые живут за границей.
Кроме этого, Фокус писал, актриса Ольга Жуковцова из "Слуги народа" развелась с мужем.