"Він вскрив мамі живіт": акторка Ольга Жуковцова розповіла про батька, який ледь не вбив її матір (відео)

Ольга Жуковцова поділилася неприємними спогадами з дитинства. Акторка розповіла про батька, який намагався вбити її матір.

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Акторка серіалу "Слуга народу" Ольга Жуковцова розповіла, як у три роки на її очах батько намагався вбити маму. Неприємними спогадами з дитинства акторка поділилася в інтерв’ю Слави Дьоміна.

Зокрема, акторка згадала, що коли їй було 3 роки, вона бачила, як батько бив її маму. А одного разу чоловік навіть намагався вбити матір.

"Я думаю, що він спіймав "бєлку" і він хотів вбити маму. Мені було три роки, я закриваю маму, він її б’є, я прям дуже маленька, він каже ну ладно. І на наступний день, я спала з мамою, я прокидаюся і все ліжко в крові. У нього була кімната на замку, у нас була трикімнатна квартира. Він повністю вскрив мамі живіт, вона зі мною в кроваті спала, перерізав вени. Пішов в свою кімнату, закрився і перерізав собі вени", — розповіла акторка.

Жінка з отриманими травмами змогла доповзти до сусідів та попросила про допомогу. У результаті жінці зробили складну операцію, оскільки чоловік зачепив, якусь із важливих артерій біля серця.

Акторка згадує, що батько багато пив, гуляв та зраджував матері. Тоді і маму, і батька акторки врятували лікарі. Батько Ольги після ситуації виїхав в Естонію до своєї коханки, з якою відкрито гуляв.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка серіалу "Слуга народу" розповіла про сина та чоловіка, які живуть за кордоном.

Крім цього, Фокус писав, акторка Ольга Жуковцова зі "Слуги народу" розлучилася з чоловіком.