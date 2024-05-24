Зірка серіалу "Слуга народу" розповіла про сина та чоловіка, які живуть за кордоном (відео)

Ольга Жуковцова зізналася, що раз у кілька місяців намагається їздити до сина за кордон. Однак зараз вважає безпечнішим, щоб він був із батьком у Туреччині, ніж із нею в Україні.

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40-річна зірка серіалу "Слуга народу" Ольга Жуковцова зізналася, що її колишній чоловік і син живуть за кордоном. Подробицями акторка поділилася в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Зокрема, за словами Ольги, зараз її 10-річний син Олексій живе разом із батьком у Туреччині. Усе тому, що наразі вони там у безпеці. За словами акторки, чоловік має квартиру в Дніпрі, яка розташована на 10 поверсі, а ліфт їде тільки до 9. Тому через те, що чоловік має інвалідність і не зможе швидко дістатися в безпечне місце, зараз вони із сином у іншій країні.

Акторка розповіла, що тривалий час відчувала почуття провини, коли змушена була залишити сина з чоловіком, однак зараз вона обирає його безпеку.

"У мене було таке почуття провини, і я не могла з ним упоратися, пов’язаний із Льошею. А тоді прийшов такий момент, що я зрозуміла, що я дійсно робила все, щоб жити з Льошею постійно, щоб він жив зі мною. І саме війна, повномасштабне вторгнення знову зруйнувало все. Я привозила Льошика, мені тут із ним важко. Коли він тут, я майже не спала, я хвилювалася дуже сильно. І обираючи між його безпекою і тим, що він буде з Дімою, я обираю, що він буде в безпеці з Дімою. В мене коли тільки є вільний час, я завжди їду до нього", — зізналася Ольга Жуковцова.

Акторка зізналася, що намагається кожного дня говорити із сином по телефону перед сном, а син, зі свого боку, дуже цікавиться її життям.

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