Что надеть на выпускной вечер 2024: советы стилиста (фото)

Конец мая, а это значит, что учебный год подходит к концу. Соответственно уже вскоре во всех школах страны прозвучит последний звонок и 11-классников будет ждать выпускной.

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В эпоху заботы об окружающей среде, нам надо уделять больше внимания вещам, которые можно надевать не один раз и стилизовать под любые события. Это касается и платьев на выпускной. Персональный стилист Алена Сагирова рассказала, какое платье лучше выбрать на выпускной, чтобы после можно было надеть его еще раз.

По словам Алены Сагировой, можно купить романтичное платье макси с невесомыми воланами из воздушной органзы или шелка, и после этого знаменательного события оно так и запылится в шкафу, а можно выбрать варианты, которые всегда будут актуальны, как для изысканного торжественного выхода, так и для будничной прогулки с подругой.

Черное платье на выпускной 2024

Черное платье Фото: instagram.com/watchingukraine

Стилист рекомендует обратить внимание при выборе платья на выпускной на маленькое черное платье, которое является вечной классикой. Алена Сагирова отметила, что в современном мире появляются все новые интерпретации этих вариантов платьев — асимметричные, с рюшами, с юбкой-тюльпан, и многие другие, поэтому каждая, по словам стилиста, обязательно найдет себе что-то по душе.

Единственное правило, которого следует придерживаться, отмечает Алена Сагирова, это чем сложнее крой и текстура ткани платья, тем проще должны быть такие составляющие образа, как туфли, прическа и макияж.

Платье бандо / с открытыми плечами на выпускной 2024

Платье бандо Фото: instagram.com/watchingukraine

Также в 2024 году для выпускного можно выбрать платье бандо или с открытыми плечами, объясняет стилист. По ее словам, это платье идеальное проявление женственности и элегантности. Открывает красивые ключицы и шею, и переносит весь акцент в портретную зону. В этой вариации праздничной одежды можно заострить внимание на макияже и прическе, отмечает Алена Сагирова.

"Легкая голливудская волна, как в роге гантингтон-уайтли — отличная пара к платью с открытыми плечами", — резюмировала стилист.

Платье в стиле 50-х на выпускной 2024

Платье в стиле 50-х

Год 2024 ознаменован возвращением моды 50-х, поэтому вполне вариантом для выпускного 2024, по словам Алены Сагировой, может стать именно платье в таком стиле.

"Юбки и платья А-силуэта, комплекты с топами и кардиганами, пальто-кокон, возвращение классического жемчужного ожерелья и конечно "bullet" бра. Так почему бы не выбрать платья, которые так когда-то обожала Мерлин Монро", — пояснила Алена Сагирова.

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