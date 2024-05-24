Що вдягнути на випускний вечір 2024: поради стилістки (фото)

Кінець травня, а це означає, що навчальний рік добігає кінця. Відповідно вже незабаром у всіх школах країни пролунає останній дзвоник і на 11-класників чекатиме випускний.

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В епоху турботи про навколишнє середовище, нам треба приділяти більше уваги речам, які можна одягати не один раз і стилізувати під будь-які події. Це стосується і суконь на випускний. Персональна стилістка Альона Сагірова розповіла, яку сукню краще обрати на випускний, щоб після можна було одягнути її ще раз.

За словами Альони Сагірової, можна купити романтичну сукню максі з невагомими воланами з повітряної органзи або шовку, і після цієї знаменної події вона так і припаде пилом у шафі, а можна обрати варіанти, що завжди будуть актуальними, як для вишуканого урочистого виходу, так і для буденної прогулянки з подругою.

Чорна сукня на випускний 2024

Чорна сукня Фото: instagram.com/watchingukraine

Стилістка рекомендує звернути увагу при виборі сукні на випускний на маленьку чорну сукню, яка є вічною класикою. Альона Сагірова зазначила, що в сучасному світі з'являються дедалі нові інтерпретації цих варіантів суконь — асиметричні, з рюшами, зі спідницею-тюльпаном, та багато інших, тож кожна, за словами стилістки, обов'язково знайде собі щось до душі.

Єдине правило, якого слід дотримуватися, зазначає Альона Сагірова, це що складніший крій і текстура тканини сукні, то простішими мають бути такі складові образу, як туфлі, зачіска та макіяж.

Сукня бандо / з відкритими плечима на випускний 2024

Сукня бандо Фото: instagram.com/watchingukraine

Також у 2024 році для випускного можна обрати сукню бандо або з відкритими плечима, пояснює стилістка. За її словами, ця сукня ідеальний прояв жіночності та елегантності. Відкриває красиві ключиці та шию, і переносить весь акцент у портретну зону. У цій варіації святкового одягу можна загострити увагу на макіяжі та зачісці, зазначає Альона Сагірова.

"Легка голлівудська хвиля, як у розі Гантінгтон-Вайтлі — чудова пара до сукні з відкритими плечима", — резюмувала стиліст.

Сукня в стилі 50-х на випускний 2024

Сукня в стилі 50-х

Рік 2024 ознаменований поверненням моди 50-х, тому цілком варіантом для випускного 2024, за словами Альони Сагірової, може стати саме сукня в такому стилі.

"Спідниці та сукні А-силуету, комплекти з топами і кардиганами, пальто-кокон, повернення класичного перлового намиста і, звісно, "bullet" бра. То чому б не обрати сукні, які так колись обожнювала Мерлін Монро", — пояснила Альона Сагірова.

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