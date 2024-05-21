MUST-HAVE літа 2024: Андре Тан про топ 5 трендів для жінок (фото)

Синоптики прогнозують в найближчі дні спекотну та сонячну погоду, а це значить час замінити теплий гардероб на щось легке та зручне.

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Літо вже зовсім близько, тому час готувати гардероб до спекотних днів. Саме тому український дизайнер Андре Тан розповів, які кольори та фасони будуть актуальними влітку 2024.

Колір вершкового масла

Колір вершкового масла Фото: instagram.com/andre_tan_official/

За словами Андре Тана, трендом літа 2024 буде колір вершкового масла. Дизайнер зазначив, що епоха яскраво-червоного повільно, але вірно підходить до кінця. Саме тому цього літа на піку популярності буде ніжний і сонячний жовтий.

"Колір вершкового масла просто must-have у вашому гардеробі!", — пояснив Андре Тан.

Летючі тканини

Летючі тканини Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер також наголосив, що основою літнього гардероба 2024 цьогоріч стане легкість і повітря. Саме тому Андре Тан акцентує увагу на блузках, сукнях, спідницях та костюмах з тканин пастельних відтінків, які підкреслять жіночність.

Білизняний стиль

Білизняний стиль Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Крім цього, Андре Тан рекомендує влітку 2024 звернути увагу на романтичні сукні-комбінації, елегантні топи-бюстьє, мереживні деталі, шовкові накидки, та навіть напівпрозорі бра. Однак дизайнер наголошує, що варто не забувати про баланс — поєднуйте чуттєві речі з більш стриманими елементами, наприклад, з об’ємними піджаками, класичними брюками або грубими черевиками.

Спідниці-балони

Трендом літа 2024 також залишаться спідниці-балони. Андре Тан наголошує, що цю модель можна носити з чим завгодно, але найкраще поєднувати з грубим верхом, щоб створити цікавий контраст.

Флористика

Флористика Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Андре Тан також зазначив, що влітку 2024 буде в моді не тільки квітковий принт, а й 3-D квіти та аксесуари у формі квітів.

"Тобто цього літа буде в тренді такий квітковий mood у всьому його різноманітті, щоб кожна розквітла", — пояснив дизайнер.

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