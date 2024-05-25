Автор "кровавого" портрета Чарльза III рассказал о первой реакции монарха на картину

Художник признался, что не ожидал такой бурной реакции на свою работу. По его словам, этот заказ был более официальным, чем его другие портреты.

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Несмотря на то, что с демонстрации первого официального художественного портрета Чарльза III в статусе короля прошло уже более 10 дней, шумиха вокруг работы художника Джонатана Йео не утихает. В полотне, нарисованном на красном фоне многие видят скрытые смыслы. В свою очередь Йео побеседовал с ведущими подкаста A Right Royal и рассказал, как отреагировал на его работу главный герой картины.

Йео, нарисовавший таких людей, как Дэвид Аттенборо, Идрис Эльба и активистка Малала Юсуфзай, начал рисовать портрет в июне 2021 года, когда король еще носил титул принца Уэльского.

По словам портретиста, у него было несколько четырехчасовых встреч с королем, причем некоторые состоялись еще до коронации. Портрет, над которым работал Йео, он впервые показал Его Величеству задолго до окончания процесса создания.

"Я показал ему это еще в ноябре, когда портрет был готов примерно на три четверти… Конечно, лицо было готово, тело было набросано, и цвет в конечном итоге остался практически таким же, каким был. Если бы он был потрясен, думаю, я бы переосмыслил это и немного смягчил. Но он не выглядел таким", — отметил Джонатан.

Реакция короля на готовый портрет не осталась незамеченной

На вопрос, почему использовал красный цвет, Йео объяснил:

"Я сразу решил попробовать это. Мне показалось, что это интересный цвет, и ты хочешь, чтобы он был интересным".

Однако, как признается автор, он не ожидал, что картина вызовет такой ажиотаж из-за своего фона.

"Я не думал, что это рискованно, я думал, что это интересный цвет. Это был более формальный заказ, чем я привык", – добавил он. Ранее Йео говорил о символизме своей работы.

The Drapers Company, заказчик портрета, назвала художнику определенный размер. Ему также сказали, что Чарльз должен быть в униформе, "тунике валлийской гвардии ярко-красного цвета". Его же целью было "придумать, как это реализовать.

Дрейперс-холл, где будет висеть портрет, – это баронские покои группы в финансовом районе Лондона, где находится галерея монархов от короля Георга III до королевы Виктории.

Ранее Фокус писал, что таролог дала свое объяснение выбора фона для портрета короля художником.