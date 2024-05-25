Автор "кровавого" портрета Чарльза III рассказал о первой реакции монарха на картину
Художник признался, что не ожидал такой бурной реакции на свою работу. По его словам, этот заказ был более официальным, чем его другие портреты.
Несмотря на то, что с демонстрации первого официального художественного портрета Чарльза III в статусе короля прошло уже более 10 дней, шумиха вокруг работы художника Джонатана Йео не утихает. В полотне, нарисованном на красном фоне многие видят скрытые смыслы. В свою очередь Йео побеседовал с ведущими подкаста A Right Royal и рассказал, как отреагировал на его работу главный герой картины.
Йео, нарисовавший таких людей, как Дэвид Аттенборо, Идрис Эльба и активистка Малала Юсуфзай, начал рисовать портрет в июне 2021 года, когда король еще носил титул принца Уэльского.
По словам портретиста, у него было несколько четырехчасовых встреч с королем, причем некоторые состоялись еще до коронации. Портрет, над которым работал Йео, он впервые показал Его Величеству задолго до окончания процесса создания.
"Я показал ему это еще в ноябре, когда портрет был готов примерно на три четверти… Конечно, лицо было готово, тело было набросано, и цвет в конечном итоге остался практически таким же, каким был. Если бы он был потрясен, думаю, я бы переосмыслил это и немного смягчил. Но он не выглядел таким", — отметил Джонатан.
На вопрос, почему использовал красный цвет, Йео объяснил:
"Я сразу решил попробовать это. Мне показалось, что это интересный цвет, и ты хочешь, чтобы он был интересным".
Однако, как признается автор, он не ожидал, что картина вызовет такой ажиотаж из-за своего фона.
"Я не думал, что это рискованно, я думал, что это интересный цвет. Это был более формальный заказ, чем я привык", – добавил он. Ранее Йео говорил о символизме своей работы.
The Drapers Company, заказчик портрета, назвала художнику определенный размер. Ему также сказали, что Чарльз должен быть в униформе, "тунике валлийской гвардии ярко-красного цвета". Его же целью было "придумать, как это реализовать.
Дрейперс-холл, где будет висеть портрет, – это баронские покои группы в финансовом районе Лондона, где находится галерея монархов от короля Георга III до королевы Виктории.
Ранее Фокус писал, что таролог дала свое объяснение выбора фона для портрета короля художником.