Автор "кривавого" портрета Чарльза III розповів про першу реакцію монарха на картину

Художник зізнався, що не очікував такої бурхливої реакції на свою роботу. За його словами, це замовлення було більш офіційним, ніж його інші портрети.

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Незважаючи на те, що з демонстрації першого офіційного художнього портрета Чарльза III у статусі короля минуло вже понад 10 днів, галас навколо роботи художника Джонатана Йео не вщухає. У полотні, намальованому на червоному тлі, багато хто бачить приховані смисли. Зі свого боку Йео поговорив із ведучими подкасту A Right Royal і розповів, як відреагував на його роботу головний герой картини.

Йео, який намалював таких людей, як Девід Аттенборо, Ідріс Ельба та активістка Малалала Юсуфзай, почав малювати портрет у червні 2021 року, коли король ще носив титул принца Уельського.

За словами портретиста, у нього було кілька чотиригодинних зустрічей із королем, причому деякі відбулися ще до коронації. Портрет, над яким працював Йео, він уперше показав Його Величності задовго до закінчення процесу створення.

"Я показав йому це ще в листопаді, коли портрет був готовий приблизно на три чверті... Звісно, обличчя було готове, тіло було накидано, і колір у кінцевому підсумку залишився практично таким самим, яким був. Якби він був приголомшений, думаю, я б переосмислив це і трохи пом'якшив. Але він не виглядав таким", — зазначив Джонатан.

Реакція короля на готовий портрет не залишилася непоміченою

На запитання, чому використав червоний колір, Йео пояснив:

"Я одразу вирішив спробувати це. Мені здалося, що це цікавий колір, і ти хочеш, щоб він був цікавим".

Однак, як зізнається автор, він не очікував, що картина викличе такий ажіотаж через своє тло.

"Я не думав, що це ризиковано, я думав, що це цікавий колір. Це було більш формальне замовлення, ніж я звик", — додав він. Раніше Йео говорив про символізм своєї роботи.

The Drapers Company, замовник портрета, назвала художнику певний розмір. Йому також сказали, що Чарльз має бути в уніформі, "туніці валлійської гвардії яскраво-червоного кольору". Його ж метою було "придумати, як це реалізувати.

Дрейперс-хол, де висітиме портрет, — це баронські покої групи у фінансовому районі Лондона, де розташована галерея монархів від короля Георга III до королеви Вікторії.

Раніше Фокус писав, що таролог дала своє пояснення вибору фону для портрета короля художником.