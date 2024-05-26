Календарь красоты на июнь 2024 года: когда лучше делать процедуры

Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты, чтобы эффект от процедуры порадовал. В июне будет много удачных дат для ухода за собой.

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Лунный календарь является главным помощником в выборе дат для посещения салона красоты, ведь результат наших перевоплощений будет нас радовать, если было удачно подобрано лунное время. Астролог Анжела Перл рассказала, когда лучше делать процедуры красоты в июне 2024 года.

Лунный календарь красоты на июнь 2024 года:

Стрижки и окрашивания волос: 3–5, 10, 13–14, 17, 19–20 июня

Маникюр и педикюр: 10–14, 17–19, 23–27 июня

Удаление пигментных пятен, бородавок: 8–21 июня

Эпиляция и депиляция: 3–5, 10, 13–14, 17, 19–20 июня

Хирургические операции: 3–5, 12–14, 30 июня

Лечение зубов: 3–5, 12–14, 23–24, 30 июня

Астрологи подчеркивают, что в период растущей Луны (8–21 июня) важно позаботиться о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна (22 июня) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.

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