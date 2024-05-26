Календар краси на червень 2024 року: коли краще робити процедури

Місячний календар розповість про точні сприятливі дати для походу в салон краси, щоб ефект від процедури порадував. У червні буде багато вдалих дат для догляду за собою.

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Місячний календар є головним помічником у виборі дат для відвідування салону краси, адже результат наших перевтілень буде нас тішити, якщо було вдало підібрано місячний час. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли краще робити процедури краси в червні 2024 року.

Місячний календар краси на червень 2024 року:

Стрижки та фарбування волосся: 3–5, 10, 13–14, 17, 19–20 червня

Манікюр і педикюр: 10–14, 17–19, 23–27 червня

Видалення пігментних плям, бородавок: 8–21 червня

Епіляція та депіляція: 3–5, 10, 13–14, 17, 19–20 червня

Хірургічні операції: 3–5, 12–14, 30 червня

Лікування зубів: 3–5, 12–14, 23–24, 30 червня

Астрологи підкреслюють, що в період Зростального Місяця (8–21 червня), важливо подбати про своє харчування і розвантаження організму, а якщо будуть проблеми зі сном — приймайте теплі трав'яні ванни. Також астрологи кажуть, що повний Місяць (22 червня) впливає на якість сну — не перевтомлюйтеся і не переїдайте цього дня.

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