"Миссия невыполнима": съемки фильма с Томом Крузом отложили из-за подводной лодки

Съемки фильма откладываются уже второй раз. Первый раз это случилось из-за забастовки в Голливуде.

61-летний голливудский актер Том Круз столкнулся с тем, что съемки восьмой части франшизы "Миссия невыполнима" в очередной раз были отложены. В этот раз причиной стала подводная лодка стоимостью $29 миллионов, вернее, проблемы с процессом съемок, пишет The Mirror.

По информации издания, сбой произошел во время съемок субмарины, когда подвес, который используется для опускания конструкции высотой шесть метров, заклинило под ее весом, и его вынуждены были отправить на ремонт. Из-за этого съемки были перенесены на несколько недель, что привело к резкому увеличению стоимости фильма.

"Они недовольны, поскольку это откладывает производство, а это стоит больших денег в день", – отметил инсайдер.

Седьмой фильм "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" (первая часть) вышел на экраны в прошлом году, но производство второй части было приостановлено из-за забастовки голливудских сценаристов.

Первоначально боевик планировали выпустить летом 2024 года, но из-за задержек его перенесли на май 2025-го, а теперь, учитывая дальнейшие задержки, и вовсе неизвестно, когда состоится его премьера.

Первая часть фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" вышла на экраны в 2023 году

Большая часть новой части была снята в Великобритании на студии Longcross, причем Том Круз вернулся к роли секретного агента Итана Ханта.

Серия фильмов "Миссия невыполнима", начинающаяся в 1996 году, основана на одноименном телесериале 1966 года. Наряду с боевиком, Том возвращается в продолжения "Лучшего стрелка" после огромного кассового успеха фильма "Маверик", собравшего почти $1,5 миллиарда.

"Лучший стрелок: Маверик" собрал в прокате полтора миллиарда долларов

Он сыграет капитана Пита "Маверика" Митчелла, и компания Paramount, которая снова будет продюсером, надеется, что в картину вернутся Майлз Теллем и Глен Пауэлл, который недавно принял решение уехать из Калифорнии.

Недавно Том Круз подписал контракт с Warner Bros. на производство и разработку новых фильмов для этой студии, включая фильмы, в которых он сыграет главную роль. Последний контракт звезды с Paramount закончился в 2006 году, несмотря на то, что он продолжал работать со студией, а новый контракт с Warner Bros. не является эксклюзивным, что позволит ему по-прежнему работать с другими студиями.

Ранее Фокус писал, что пластический хирург "заподозрил" Тома Круза в проведении липосакции.