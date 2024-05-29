Японец, который превратил себя в собаку, передумал быть животным (видео)

Мужчина говорит, что из-за различийй строения тела человека и собаки ему сложно выполнять движения и трюки, характерные для этого животного.

Японец, потративший в 2022 году $14 тысяч на гиперреалистичный костюм колли, чтобы стать максимально похожим на животное, внезапно передумал. Он заявил, что ходить, как собака, "очень сложно", пишет Mail.Online.

Сделав заказ, Токо ждал 40 дней, пока компания Zeppet закончила его "ультрареалистичный" костюм собаки, прежде чем он, наконец, смог воплотить в жизнь свою мечту. Но теперь, столкнувшись с трудностями с передвижением "по-собачьи", японец задумался о том, чтобы попробовать себя в роли другого животного.

"У собак и людей разная костная структура и то, как они сгибают ноги и руки, поэтому очень сложно выполнять движения, похожие на эти. Я действительно мог бы стать еще одной собакой, пандой или медведем. Лиса или кошка тоже были бы хороши, но они слишком малы, чтобы люди могли это попробовать. Я хотел бы когда-нибудь осуществить свою мечту и стать еще одним животным", — рассказал Токо журналистам.

В январе мужчина загрузил видеозапись своего стремления успешно преодолевать препятствия и карабкаться по А-образным рамам, стоя на четвереньках в костюме колли, для своего канала на YouTube с почти 65 тысячами подписчиков. В видеоролике под названием "Человек превращается в собаку! Я попробовал ловкость в реалистичном костюме собаки!" японец выполняет серию тестов на ловкость вместе со своим, казалось бы, озадаченным компаньоном – японской акитой.

Токо впервые попытался перепрыгнуть через желтое стальное препятствие высотой около 40 см, прежде чем рухнул на опорный столб. Затем гибрид человека и собаки попытался без особых усилий проскользнуть через ряд разноцветных плетеных шестов, прежде чем с трудом смог пройти через первые четыре.

Третий тест был в виде А-образной рамы. Токо наступил на передние "лапы", чтобы подтянуться и пойти вперед, однако это закончилось неудачно.

По словам Токо, он хотел быть животным "с самого детства".

"Я думаю, это желание трансформироваться. Я думал об этом, сколько себя помню", – подчеркнул он.

Любитель собак сказал, что скрыл от мира свою личность и свое лицо, чтобы сохранить конфиденциальность и избежать критики со стороны знакомых и коллег.

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