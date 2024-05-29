Японець, який перетворив себе на собаку, передумав бути твариною (відео)

Чоловік каже, що через відмінності будови тіла людини і собаки йому складно виконувати рухи і трюки, характерні для цієї тварини.

Японець, який витратив у 2022 році $14 тисяч на гіперреалістичний костюм коллі, щоб стати максимально схожим на тварину, раптово передумав. Він заявив, що ходити, як собака, "дуже складно", пише Mail.Online.

Зробивши замовлення, Токо чекав 40 днів, поки компанія Zeppet закінчила його "ультрареалістичний" костюм собаки, перш ніж він, нарешті, зміг втілити в життя свою мрію. Але тепер, зіткнувшись із труднощами з пересуванням "по-собачому", японець задумався про те, щоб спробувати себе в ролі іншої тварини.

"У собак і людей різна кісткова структура і те, як вони згинають ноги і руки, тому дуже складно виконувати рухи, схожі на ці. Я справді міг би стати ще одним собакою, пандою або ведмедем. Лисиця або кішка теж були б гарні, але вони занадто малі, щоб люди могли це спробувати. Я хотів би коли-небудь здійснити свою мрію і стати ще однією твариною", — розповів Токо журналістам.

У січні чоловік завантажив відеозапис свого прагнення успішно долати перешкоди і дертися по А-подібних рамах, стоячи навкарачки в костюмі коллі, для свого каналу на YouTube із майже 65 тисячами підписників. У відеоролику під назвою "Людина перетворюється на собаку! Я спробував спритність у реалістичному костюмі собаки!" японець виконує серію тестів на спритність разом зі своїм, здавалося б, спантеличеним компаньйоном — японською акітою.

Токо вперше спробував перестрибнути через жовту сталеву перешкоду заввишки близько 40 см, перш ніж впав на опорний стовп. Потім гібрид людини і собаки спробував без особливих зусиль прослизнути через низку різнокольорових плетених жердин, перш ніж насилу зміг пройти через перші чотири.

Третій тест був у вигляді А-подібної рами. Токо наступив на передні "лапи", щоб підтягнутися і піти вперед, однак це закінчилося невдало.

За словами Токо, він хотів бути твариною "з дитинства".

"Я думаю, це бажання трансформуватися. Я думав про це, скільки себе пам'ятаю", — підкреслив він.

Любитель собак сказав, що приховав від світу свою особистість і своє обличчя, щоб зберегти конфіденційність і уникнути критики з боку знайомих і колег.

Раніше Фокус писав, що відвідувачі зоопарку прийняли ведмедя за переодягнену людину.