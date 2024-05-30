В США заинтересовались проектом победителя украинской "Битвы экстрасенсов"

В марте 2018 года в Киеве появилось уникальное пространство для культурного досуга, личностного роста и духовного развития. Именно на эти три аспекта рассчитаны все мероприятия Центра духовного развития "ARI".

Основатель и владелец Центра, известный телевизионный ведущий и продюсер Сурен Джулакян признается: "В 2024-м году моему детищу исполнилось 6 лет! И это немалое достижение. Ведь сначала мы смогли успешно преодолеть карантин и локдауны. Даже военные потрясения не заставили нас закрыть двери Центра. Мы, как и прежде, рады всем, кто нуждается в нашей помощи и поддержке".

Центр Сурена Джулакяна быстро стал популярным не только в столице, но и во всей стране. Но, как могло случиться иначе, ведь Центр создан и функционирует согласно уникальной концепции!

Во-первых, Центр "Ari" объединил победителей и финалистов проекта "Битва экстрасенсов" — сильнейших духовных практиков и мастеров. В результате возникли не только захватывающие коллаборации, но и была создана уникальная система контроля качества подобных услуг. Каждый в этом сообществе спешил больше остальных прослыть сильнейшим и честнейшим.

Во-вторых, Центр "Ari" дал возможность талантливым самоучкам раскрыть свой потенциал и пройти обучение у именитых мастеров.

И конечно же третий кит, который держит Центр "Ari" — польза для любого, кто обратиться. Личная консультация, семинар в группе или вебинар с удаленным доступом – для каждого здесь найдется удобный формат. Цели указанных мероприятий также разнообразны. Одни направлены на укрепление энергии и снятие стресса, другие – на очищение от негатива и преодоление зависимостей. На программах Центра можно постигнуть и теорию межличностных отношений, и практику построения деловой пирамиды.

"За шесть лет существования Центра я и мои эксперты провели невероятное количество мероприятий – более 1 500! А количество людей, которые их посетило – более 100 000! По меркам Украины – это и есть популярность. А каков ее рецепт? Приноси пользу и о тебе заговорят, к тебе потянутся… Вот вам рецепт успеха от Сурена Джулакяна".

Что ж! В масштабах Украины – это, действительно, успех. Но, учредитель Центра считает, что на достигнутом останавливаться не стоит. Пора масштабироваться и открывать филиал не где-нибудь, а сразу в США! Так как там существует огромная потребность в подобном Центре. Эксперты "Аri" — лучшие умы в сфере ментализма, эзотерики, духовного роста. Программы Центра – уникальный концентрат знаний о том, как повысить личную эффективность в любой сфере жизни. Такая организация полезна в целом для создания более культурного и осознанного социума в любой стране.

"Конечно, нам предстоит адаптировать наши программы под запросы американского общества. Многое мы уже доработали, улучшили. От чего-то отказались вообще. Работа идет и довольно быстро, а способствует этому моя поездка в США. Прямо сейчас я веду переговоры с несколькими организациями о будущем сотрудничестве с американским филиалом Центра. Вскоре он прославит Украину на все Штаты".

Что ж! Да будет так. Поздравляем Центр духовного развития Сурена Джулакяна с шестилетием и желаем как можно скорее прославить Украину на весь мир!