У США зацікавились проектом переможця української "Битви екстрасенсів"

У березні 2018 року в Києві з’явився унікальний простір для культурного відпочинку, особистісного росту та духовного розвитку. Саме на ці три аспекти спираються усі заходи Центру духовного розвитку "ARI".

Засновник та власник Центру, відомий телеведучий та продюсер Сурен Джулакян зізнається: "У 2024 році моєму дітищу виповнилось 6 років. І це не маленьке досягнення, як на мене. Адже спершу ми змогли подолати карантин та логкдауни. Навіть воєнні потрясіння не змусили нас зачинити двері Центру. Ми, як і раніше, раді всім, хто потребує нашої допомоги і підтримки".

Центр Сурена Джулакяна швидко став відомим не лише у столиці, але й на теренах всієї країни. Та і як могло статись інакше, адже центр було створено згідно унікальній концепції.

По-перше, Центр "ARI" об’єднав переможців і фіналістів проекту "Битва екстрасенсів" — найсильніших духовних практиків та майстрів. В результаті виникли не лише захоплюючі колаборації, але й була створена унікальна система контролю якості подібних послуг. Кожен в цій спільноті поспішав скоріша за колег здобути славу найсильнішого і найсумліннішого.

По-друге, Центр "ARI" дав можливість багатьом талановитим самородкам розкрити свій потенціал і пройти навчання у відомих майстрів.

І звісно ж третій кит, що тримає Центр "ARI" — користь для кожного, хто сюди звернеться. Особиста консультація, семінар в групі або вебінар у записі — для кожного тут знайдеться зручний формат. Цілі зазначених заходів теж різні. Одні направлені на зміцнення енергії та зняття стресу, інші — на очищення від негативу та позбавлення від залежностей. Завдяки програмам центру можна засвоїти і теорію стосунків, і практику побудови ділової піраміди.

"За 6 років існування Центру я та мої експерти провели неймовірну кількість заходів — більше 1 500! А кількість людей, що їх відвідали, перевалила за 100.000! За мірками України — це і є популярність. А який її рецепт? Приноси користь і про тебе почнуть говорити, і до тебе потягнуться… От вам рецепт успіху від Сурена Джулакяна".

Що ж! У масштабах України — це, дійсно, успіх. Втім, засновник Центру вважає, що на цьому зупинятись не варто. Час масштабуватись і відкривати філіал не аби де, а одразу у США! Експерти "ARI" — найкращі уми у сфері ментализму, езотерики, духовного росту. Програми Центру — унікальний концентрат знань про те, як підвищити особисту ефективність в будь-якій сфері життя. Така організація буде корисною для створення більш культурного та свідомого соціуму у будь-якій країні.

"Звісно, нам потрібно адаптувати наші програми під запити американського суспільства. Багато чого ми вже допрацювали, покращили. Від дечого взагалі відмовились. Робота набирає оберти і цьому сприяє моя проїздка до Штатів. Просто зараз я веду перемовини з кількома організаціями про подальше партнерство з амариканським філіалом "ARI". І дуже скоро він прославить Україну на всі Штати".

Що ж! Нехай буде так. Вітаємо Центр духовного розвитку Сурена Джулакяна з шестиріччям і бажає найшвидше прославити Україну у всьому світі!

З будь-яких питань ви можете звернутись за номером +380 66 844 43 11 або через офіційний сайт suren-ekstrasens.com